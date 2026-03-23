Δέσμη νομοσχεδίων για ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη Βουλή

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε δέσμη επτά τροποποιητικών νομοσχεδίων που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου ανταλλαγής πιστωτικών δεδομένων και την εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit score) για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η νέα δέσμη νομοσχεδίων που κατατέθηκε στη Βουλή εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τη δημιουργία ψηφιακού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της 7ης δόσης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δέσμη καλύπτει τροποποιήσεις σε βασικούς νόμους που διέπουν το τραπεζικό και πιστωτικό σύστημα, μεταξύ των οποίων ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων νόμος, ο νόμος για την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, η νομοθεσία για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, το πλαίσιο για στεγαστικά δάνεια, η νομοθεσία για διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων και το πλαίσιο τιτλοποιήσεων και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή από εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, στόχος των τροποποιήσεων είναι η ενοποίηση και απλοποίηση των σχετικών διατάξεων, καθώς και η άρση αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ διαφορετικών νόμων.

Κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να μπορεί να παράγει ενιαία πιστοληπτική βαθμολογία για κάθε δανειολήπτη. Η βαθμολογία θα βασίζεται κυρίως στα δεδομένα των τελευταίων 24 έως 36 μηνών και θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου αθέτησης για τους επόμενους 12 μήνες.

Οι τροποποιήσεις δίνουν διευρυμένες εξουσίες στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων, να εκδίδει οδηγίες για τη λειτουργία του, να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων και να καθορίζει τα τέλη χρήσης του συστήματος.

Παράλληλα, εισάγεται ρητή υποχρέωση τήρησης τραπεζικού απορρήτου από όλα τα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα. Εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανέφερε ότι υπήρξε εκτενής διαβούλευση για το θέμα.

Επίσης για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο ξεκαθαρίζει ποιοι οργανισμοί υποβάλλουν δεδομένα και ποιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, θεσπίζοντας διαβαθμισμένη πρόσβαση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα.

Στους υποβάλλοντες περιλαμβάνονται τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς και διαχείρισης δανείων, καθώς και πάροχοι χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ οι ίδιες κατηγορίες οργανισμών θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να λαμβάνουν δεδομένα για σκοπούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των χορηγήσεων, στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και στη σταδιακή υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω καλύτερης αξιολόγησης της φερεγγυότητας των δανειοληπτών.

Η Επιτροπή προχώρησε στην κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων με στόχο να εγκριθούν από την Ολομέλεια πριν από τη διάλυση του σώματος για σκοπούς βουλευτικών εκλογών.

