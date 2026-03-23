Η ΕΕ κινητοποιεί ανθρωπιστική και χρηματοδοτική βοήθεια προς τον Λίβανο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τη στήριξή της προς τον Λίβανο εν μέσω κλιμάκωσης της βίας και σημαντικού εκτοπισμού, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη σταθερότητα της χώρας, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Κομισιόν.

Πέρα από τα 100 εκατ. ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ κινητοποιεί μέτρα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027, με στόχο την κάλυψη των πιο επειγουσών αναγκών.

Η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, δήλωσε ότι η στήριξη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λαό του είναι αταλάντευτη, ενώ τόνισε τη συνεργασία με τις λιβανικές Αρχές και διεθνείς εταίρους για τη διασφάλιση της συνεχούς πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των πιο ευάλωτων και την προστασία των αμάχων. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προς τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, των οποίων ο ρόλος στη διατήρηση της σταθερότητας παραμένει καθοριστικός.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης αυτής, η ΕΕ διέθεσε επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη 100.000 ευάλωτων νοικοκυριών που εκτοπίστηκαν, μέσω του κρατικού προγράμματος κοινωνικής προστασίας. Επισημαίνεται ότι περισσότερες από 20 κινητές ιατρικές μονάδες, χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, έχουν αναπτυχθεί για να στηρίξουν 67 συλλογικά καταφύγια και περιοχές εκκένωσης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση του πληθυσμού σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Η ΕΕ προσαρμόζει επίσης την ανταπόκρισή της στον τομέα της εκπαίδευσης, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 50.000 μαθητές, παρέχοντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία κατάρτισης σε 8.000 εκπαιδευτικούς. Η στήριξη καλύπτει συνολικά 150.000 παιδιά και νέους μέσω δια ζώσης και κοινοτικών προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και παιδικής προστασίας σε καταφύγια και προσωρινούς χώρους μάθησης.

Επιπλέον, η ΕΕ ενισχύει την υποστήριξή της προς την Εθνική Αίθουσα Επιχειρήσεων της λιβανικής κυβέρνησης, που συντονίζει την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και προωθεί βιώσιμες λύσεις για τους Σύρους πρόσφυγες, υποστηρίζοντας την παρακολούθηση των συνόρων και τη διαχείριση των μετακινήσεων σε βασικά σημεία διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής βασικής βοήθειας σε άτομα που περνούν από τον Λίβανο προς τη Συρία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ