Η Δύναμη Ασφάλειας της ERB ASFALISTIKI κάλυψε τους συμμετέχοντες στον XM Μαραθώνιο Λεμεσού 2026

Η ERB ASFALISTIKI, μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, στήριξε για 10η συνεχή χρονιά, τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 21–22 Μαρτίου 2026 στη Λεμεσό. Στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου με διεθνή απήχηση, η ERB ASFALISTIKI ήταν και πάλι o Χορηγός Ασφάλειας και Υγείας, προσφέροντας ασφαλιστική προστασία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στον Εταιρικό Μαραθώνιο 5χλμ. η ERB ASFALISTIKI συμμετείχε με τη δική της ομάδα αθλητών και εθελοντών, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πτυχή του μεγάλου αυτού αθλητικού θεσμού.

O Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού, στο πλαίσιο των βραβεύσεων των νικητών του XM Μαραθωνίου Λεμεσού 2026, δήλωσε πως «με τη Δύναμη Ασφάλειας, η ERB ASFALISTIKI, βρίσκεται δίπλα σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Σταθερός υποστηρικτής του αθλητισμού και της αξίας του «ευ αγωνίζεσθαι», συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία, την ευγενή άμιλλα και τη συλλογικότητα».

Ο Διευθυντής Πωλήσεων και Στήριξης Εργασιών της ERB ASFALISTIKI, κ. Χάρης Παστίδης, απένειμε τα βραβεία στους άντρες και γυναίκες που διακρίθηκαν στον αγώνα Axlebolt 5KM Μαραθωνίου, συγχαίροντας όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια, το αγωνιστικό τους πνεύμα και την αφοσίωση στο στόχο.

Η ERB ASFALISTIKI εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές, τους χιλιάδες δρομείς, και φυσικά στους εθελοντές που με την παρουσία και την ενέργειά τους βοήθησαν να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο Μαραθώνιος Λεμεσού.