Κομισιόν: Ζητά από Ουγγαρία διευκρινίσεις για δημοσίευμα σχετικά με διαρροή πληροφοριών προς Ρωσία - «Δεν μας εκπλήσσει», λέει ο Τουσκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ουγγαρία να δώσει εξηγήσεις μετά από ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Πέτερ Σιγιάρτο φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post να διαβίβαζε ευαίσθητες πληροφορίες από κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ούγγρος Υπουργός διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τη Μόσχα ακόμη και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες, ενημερώνοντας τον Λαβρόφ στα διαλείμματα των συνεδριάσεων. Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς οι συζητήσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ θεωρούνται εμπιστευτικές και διέπονται από την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών των 27.

Η Εκπρόσωπος της Επιτροπής για τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Ανίτα Χίππερ, χαρακτήρισε τις πληροφορίες του δημοσιεύματος εξαιρετικά ανησυχητικές. «Οι αναφορές ότι ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να κοινοποίησε στον Ρώσο ομόλογό του συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών στο Συμβούλιο είναι εξαιρετικά ανησυχητικές» είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της εμπιστοσύνης εντός της Ένωσης, σημειώνοντας ότι «η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία της ΕΕ. Αναμένουμε από την ουγγρική Κυβέρνηση να δώσει διευκρινίσεις».

Η ουγγρική Κυβέρνηση από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «fake news», ενώ αν και δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, το θέμα εξετάζεται και από το Συμβούλιο της ΕΕ για πιθανή παραβίαση κανόνων. Η υπόθεση έρχεται στο φως λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία και προστίθεται σε ένα σκηνικό αυξανόμενης έντασης της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και των θεσμών, δεδομένου και του συνεχιζόμενου βέτο επί του δανείου των €90 δισ. για βοήθεια στην Ουκρανία.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να σημειώνει πως «η είδηση ότι άνθρωποι του Όρμπαν ενημερώνουν τη Μόσχα για τις συνεδριάσεις της ΕΕ δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Το υποψιαζόμασταν εδώ και καιρό».

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ούγγρος Επίτροπος Υγείας, και πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας στην ΕΕ, Όλιβερ Βάρχελι, κατηγορήθηκε από έρευνα ανεξαρτήτων Ουγγρικών μέσων ενημέρωσης για φερόμενο δίκτυο κατασκοπείας λειτουργούσε το 2012 έως το 2018 από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, την περίοδο που ο ίδιος υπηρετούσε ως πρέσβης εκεί. Τα τότε δημοσιεύματα, έφερναν το δίκτυο να στρατολογεί Ούγγρους υπηκόους - υπαλλήλους των ευρωπαϊκών οργάνων, ως πληροφοριοδότες με σκοπό την πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα της ουγγρικής Κυβέρνησης.

Επίσημες αντιδράσεις από πλευράς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν υπάρχουν για το δημοσίευμα της Washington Post σε αυτή τη φάση, ενώ την Τετάρτη υπάρχει προγραμματισμένη η καθιερωμένη συνάντηση των Μονίμων Αντιπροσώπων της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, όπου οι πρέσβεις των κρατών μελών θα μπορούσαν να φέρουν το θέμα προς συζήτηση, ακόμη και εκτός ατζέντας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ