Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ασταμάτητες αντιφάσεις του προέδρου των ΗΠΑ

Πόσο καιρό θα διαρκέσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν; Και ποιοι είναι οι στόχοι των ΗΠΑ; Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διάφορες απαντήσεις, εντελώς αντιφατικές, αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη την 28η Φεβρουαρίου.

Τα διακυβεύματα είναι κρίσιμα, καθώς το Ιράν ανταποδίδει εξαπολύοντας κύματα πυραύλων και drones σε όλο τον Κόλπο.

Ακολουθεί η εξέλιξη των θέσεων που έχει εκφράσει αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα δικά του λόγια.

Για τη διάρκεια του πολέμου

1η Μαρτίου: «Ήταν πάντα διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων - όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), είναι μεγάλη χώρα, θα μας πάρει τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερες» (στην Daily Mail).

9η Μαρτίου: Ο πόλεμος έχει «ολοκληρωθεί», οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» των τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων που είχε αναφερθεί προηγουμένως (στο CBS News).

20ή Μαρτίου: «Πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε τη σταδιακή μείωση των σπουδαίων στρατιωτικών προσπαθειών μας στη Μέση Ανατολή εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» (μέσω Truth Social).

20ή Μαρτίου: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν συμφωνείς σε κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά αφανίζεις τον αντίπαλο» (σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο).

23η Μαρτίου: Βρίσκεται σε εξέλιξη «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, αλλά οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν» αν οι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με κάποιους -μη κατονομαζόμενους- ιρανούς ηγέτες αποτύχουν (σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα).

Διαπραγματεύσεις ή όχι;

1η Μαρτίου: «Θέλουν να μιλήσουν και αποδέχθηκα να μιλήσουμε, θα τους μιλήσω λοιπόν» (στο περιοδικό The Atlantic).

3η Μαρτίου: «Η αντιαεροπορική τους άμυνα, η πολεμική αεροπορία τους, το ναυτικό τους και η διοίκησή τους αφανίστηκαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα ‘πολύ αργά!’» (μέσω Truth Social).

21η Μαρτίου: «Δεν υπάρχει κανένας να του μιλήσουμε. Δεν έχουμε κανέναν να του μιλήσουμε. Και ξέρετε τι; Μας αρέσει έτσι» (σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο).

23η Μαρτίου: «Με ικανοποίηση αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν τις τελευταίες δυο ημέρες πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή» (μέσω Truth Social).

Χρειάζεται ο αμερικανικός στρατός βοήθεια για το στενό του Χορμούζ;

14η Μαρτίου: «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρηθεί το στενό ανοικτό και ασφαλές» (μέσω Truth Social).

16η Μαρτίου: «Ενθαρρύνουμε σθεναρά τις άλλες χώρες να εμπλακούν μαζί μας, να το κάνουν γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό» (σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο).

17η Μαρτίου: «Δεν ‘χρειαζόμαστε’ πλέον ούτε θέλουμε τη βοήθεια των χωρών του NATO. Δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ!» (μέσω Truth Social).

20ή Μαρτίου: «Τώρα που η μάχη έχει κερδηθεί στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο γι’ αυτούς, διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που πρέπει να πληρώσουν αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν να ανοίξει το στενό του Χορμούζ». «Δειλοί, και θα το θυμόμαστε!» (μέσω Truth Social).

Πότε θα ανακηρυχθεί η νίκη στον πόλεμο;

28η Φεβρουαρίου: Ο αμερικανός πρόεδρος κηρύσσει πόλεμο σε διάγγελμά του που δημοσιοποιεί μέσω Truth Social. Δηλώνει ότι οι στόχοι είναι να καταστραφούν οι «βαλλιστικές δυνατότητες» του Ιράν, να καταστραφεί το ναυτικό του, να εξασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ότι οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν δεν θα διαπράττουν πλέον επιθέσεις. Ενθαρρύνει ακόμη λαϊκή εξέγερση: «πάρτε τον έλεγχο από την κυβέρνησή σας».

9η Μαρτίου: Ο πόλεμος έχει πρακτικά «ολοκληρωθεί», το Ιράν δεν έχει πλέον ούτε «ναυτικό», ούτε «επικοινωνίες» ούτε «αεροπορική δύναμη», ο στρατός των ΗΠΑ κάνει σύντομη «εκδρομούλα» (στο CBS News).

13η Μαρτίου: «Όταν το νιώσω στα κόκαλά μου» (στο Fox Radio, ερωτηθείς πότε θα τελειώσει ο πόλεμος).

21η Μαρτίου: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς καμιά απειλή, το στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες από ακριβώς αυτό το χρονικό σημείο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν και θα αφανίσουν τις διάφορες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες τους, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη!» (μέσω Truth Social).

23η Μαρτίου: «Διέταξα το υπουργείο Πολέμου να αναβάλει όλα τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων» (μέσω Truth Social).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ