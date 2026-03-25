Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν στις συνομιλίες με ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Εγγυήσεις ασφαλείας, αποζημιώσεις και αλλαγές ως προς την κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ, ζητά μεταξύ άλλων το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το Ιράν διεμήνυσε στις ΗΠΑ πως δεν πρόκειται να σταματήσει τα σφοδρά χτυπήματα, αν δεν ικανοποιηθούν τα παρακάτω αιτήματά του:

-Κλείσιμο όλων των αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο.

-Αποζημιώσεις για τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

-Νέο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ που θα επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει τέλη διέλευσης.

-Εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξεκινήσει ξανά.

-Τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χαζμπολάχ.

- Πλήρη άρση των κυρώσεων.

- Το δικαίωμα διατήρησης του πυραυλικού του προγράμματος χωρίς περιορισμούς.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Τεχεράνη ενδέχεται επίσης να δείχνει κάποια ευελιξία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αλλά μόνο παρασκηνιακά.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στις εγκαταστάσεις των πυρηνικών καθώς και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ένοπλων οργανώσεων-συμμάχων, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και η Χαμάς της Γάζας.