Το ΥΠΕΞ εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για επιθέσεις κατά χριστιανών στη Συρία

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για αναφερόμενες επιθέσεις εναντίον χριστιανών στις επαρχίες Χάμα και Χομς της γειτονικής Συρίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X, το Σάββατο, λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση για διεξαγωγή έρευνας, η Κύπρος ζητά την ταχεία ολοκλήρωσή της και τη λογοδοσία των δραστών.

«Τα δικαιώματα και η ασφάλεια όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής, πρέπει να προστατεύονται πλήρως. Επαναβεβαιώνουμε ότι η ειρηνική ένταξη και η χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση είναι ουσιαστικής σημασίας για μια ενωμένη Συρία, για την περιφερειακή σταθερότητα και για τη συνεργασία με την ΕΕ», καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών.