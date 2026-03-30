Σπάνιο βίντεο καταγράφει γέννα φάλαινας φυσητήρα

Βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνει τη στιγμή που μία φάλαινα φυσητήρας γεννά δίνοντας έτσι στους επιστήμονες μία πρώτη εικόνα για τη συμπεριφορά των μεγάλων, θαλάσσιων θηλαστικών.

Το υλικό, που καταγράφηκε το 2023 ανοιχτά της Δομίνικα (νησιωτική χώρα της Καραϊβικής), δείχνει μια ομάδα θηλυκών φαλαινών να συνεργάζονται για να στηρίξουν τη διαδικασία της γέννας και να κρατήσουν το νεογέννητο στην επιφάνεια μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει μόνο του.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science, επιστήμονες από το πρόγραμμα Project CETI κατέγραψαν για πρώτη φορά με τόση λεπτομέρεια τη γέννηση φυσητήρα. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ για ώρες μετά τη γέννηση, άλλα μέλη της ομάδας βοηθούσαν το μικρό να παραμείνει στην επιφάνεια.

🐋 Exceptionally rare footage of sperm whale giving birth in the wild



Scientists have released footage of a spectacular event rarely witnessed by humans: a sperm whale giving birth while other females worked together to support the mother and her newborn



Φάλαινα φυσητήρας: Σπάνιο είδος συνεργασίας στο ζωικό βασίλειο

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα επίπεδο συνεργασίας που σπάνια παρατηρείται στο ζωικό βασίλειο, ιδιαίτερα εκτός ειδών όπως οι πίθηκοι και οι άνθρωποι, επισημαίνουν σχετικά.

Η ομάδα των επιστημόνων βρισκόταν ήδη για περίπου μία ώρα κοντά στις φάλαινες, όταν παρατήρησε ασυνήθιστη συμπεριφορά: 11 ζώα, κυρίως θηλυκά, συγκεντρώθηκαν, κινήθηκαν νευρικά και βουτούσαν συνεχώς.

Αρχικά θεώρησαν ότι αμύνονταν απέναντι σε άλλα είδη φαλαινών που συχνά τις παρενοχλούν. Λίγο αργότερα, όμως, εμφανίστηκε αίμα στο νερό, και στη συνέχεια τα πρώτα σημάδια του νεογέννητου.

«Ήταν μια μοναδική στιγμή», δήλωσε ο βιολόγος Shane Gero, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα. Οι επιστήμονες κατέγραψαν επίσης αλλαγές στους ήχους που παράγουν οι φυσητήρες κατά τη διάρκεια της γέννας. Οι χαρακτηριστικοί «κλικ» ήχοι έγιναν πιο αργοί και παρατεταμένοι, ενώ μετά τη γέννηση πολλά ζώα άρχισαν να «μιλούν» ταυτόχρονα.

Η επικοινωνία αυτή ίσως βοήθησε στον συντονισμό της ομάδας, αλλά οι ερευνητές δεν αποκλείουν να πρόκειται και για μια μορφή «εορτασμού», παρόμοια με ανθρώπινες αντιδράσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι καταγραφές γέννησης φυσητήρων είναι εξαιρετικά λίγες, μόλις μερικές τις τελευταίες έξι δεκαετίες, και οι περισσότερες προέρχονται από παλιές αφηγήσεις.

Η νέα αυτή μελέτη ανοίγει τον δρόμο για την κατανόηση της κοινωνικής ζωής των φαλαινών, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικοί είναι οι δεσμοί μεταξύ των μελών της ομάδας, ακόμη και σε κρίσιμες στιγμές όπως η γέννα.

Με πληροφορίες από Science, AFP News Agency