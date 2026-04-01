Δεν κάνουν πίσω οι συντεχνίες στα κατεχόμενα για την ΑΤΑ - Συνεχίζουν από αύριο τις απεργιακές κοινοποιήσεις

Αποφασισμένες να κλιμακώσουν τη σύγκρουση με την «κυβέρνηση» για την ΑΤΑ εμφανίζονται οι τουρκοκυπριακές συντεχνίες, μετά το «διάταγμα της κυβέρνησης» για το πάγωμα της ΑΤΑ. ανοίγοντας ταυτόχρονο μέτωπο τόσο στους δρόμους όσο και στα «δικαστήρια». Σε χθεσινή διάσκεψη Τύπου, πέραν των 30 συντεχνιών ανακοίνωσαν ότι «προσφεύγουν άμεσα κατά του διατάγματος που τέθηκε σε ισχύ και προβλέπει την ενσωμάτωση της ΑΤΑ και το πάγωμά της μέχρι τον Ιανουάριο του 2027».

Με αιχμηρή ρητορική, οι συντεχνίες κατηγόρησαν την «κυβέρνηση» για παραπλάνηση της κοινωνίας και «σφετερισμό της βούλησης της βουλής», υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του διατάγματος ενώ το κοινοβούλιο βρίσκεται σε λειτουργία συνιστά ευθεία θεσμική εκτροπή. Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν «παρανομίες», δίνοντας προτεραιότητα στην άμεση «δικαστική» προσφυγή, χωρίς να αποκλείουν νέα κύματα κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας των δασκάλων στα κατεχόμενα, Μουσταφά Μπαϊμπόρα, ανακοίνωσε επανέναρξη απεργιών, με τις συντεχνίες να διαμηνύουν ότι, με την επαναλειτουργία της «ολομέλειας της βουλής», οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν. Από την 1η Απριλίου, καμία υπερωριακή εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή, ενώ για τις 2 Απριλίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το «δικαστήριο», όπου θα κατατεθεί αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος.

Σύγκρουση ανάμεσα σε Έρχιουρμαν και «πρωθυπουργό»

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό θερμόμετρο στα κατεχόμενα ανεβαίνει, με τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ να λαμβάνει προσωπικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε έντονο ύφος απάντησε ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ στην χθεσινή τοποθέτηση του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η «προεδρία» δεν θα μείνει αμέτοχη απέναντι στο «διάταγμα» για το πάγωμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Ο Ουστέλ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Έρχιουρμαν «ατυχείς και ασύμβατες με τη θεσμική τάξη», επικρίνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι έγιναν μέσω κοινωνικών δικτύων. Τόνισε ότι «η διακυβέρνηση απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό στους θεσμούς και προσήλωση στο κράτος δικαίου», υπογραμμίζοντας πως «τα ζητήματα του κράτους πρέπει να διευθετούνται μέσω θεσμικών διαδικασιών και όχι δημόσιων αναρτήσεων».

Απέρριψε επίσης τις αιχμές περί «κρυφής διαδικασίας», υποστηρίζοντας ότι το «διάταγμα εκδόθηκε νόμιμα, στη βάση των συνταγματικών εξουσιών της κυβέρνησης, λόγω αδιεξόδου στη βουλή και με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας σε συνθήκες κρίσης».

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Με έντονο ύφος, ο Τουφάν Έρχιουρμαν μίλησε για «κακό πρωταπριλιάτικο αστείο», αφήνοντας αιχμές για την επίκληση της «σοβαρότητας» και του «κράτους δικαίου» από την πλευρά της «κυβέρνησης», σε μια περίοδο που, όπως υποστηρίζει, εντείνεται η κρίση εμπιστοσύνης.

«Ο νόμος θα ψηφιστεί από την βουλή»

Ο «υπουργός Οικονομικών» Οζντεμίρ Μπερόβα, δήλωσε σχετικά με την αναστολή της ΑΤΑ ότι «είναι κρίσιμο να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως η σχετική νομοθεσία», επισημαίνοντας ότι αν η ολοκλήρωση της διαδικασίας γινόταν μετά την 31η Μαρτίου, τότε δεν θα ήταν δυνατή η εφαρμογή της, «καθώς αρχίζει νέα περίοδος και προκύπτει νέο δικαίωμα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής».

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε ότι η «κυβέρνηση» προχώρησε στην «έκδοση διάταγμα ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή», διευκρινίζοντας ότι «η ψήφιση του νόμου από τη βουλή θεωρείται δεδομένη και θα ολοκληρωθεί σύντομα», επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αντιδράσεις.