Ο Συνδέσμος Διεθνών Επιχειρήσεων στηρίζει τις προσπάθειες για προσέλκυση επενδύσεων

Τη στήριξή του στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων (CIBA) κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τον ρόλο, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του CIBA, Βασίλης Δημητριάδης, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος, ως ο κατεξοχήν φορέας εκπροσώπησης των διεθνών επιχειρήσεων που εδρεύουν στη χώρα, στηρίζει ενεργά τις κυβερνητικές προσπάθειες για αναβάθμιση της εικόνας και της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε επίσης ότι τα μέλη του CIBA μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ κράτους και αρμόδιων οργανισμών, όπως ο Invest Cyprus, για την προσέλκυση νέων διεθνών εταιρειών.

Η συζήτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικεντρώθηκε σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία, μεταξύ των οποίων το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, η ενίσχυση των άμεσων ξένων επενδύσεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και ότι ο CIBA παραμένει σταθερά δίπλα στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως αξιόπιστου, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού επιχειρηματικού κέντρου.

«Ο ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας και του κράτους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο CIBA θα καθιερώσει σε ετήσια βάση την υποβολή έκθεσης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία θα καταγράφονται οι θέσεις, τα προβλήματα και οι προκλήσεις της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε, σύμφωνα με τον CIBA, την εποικοδομητική και υπεύθυνη στάση του Συνδέσμου, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή επικοινωνία και γόνιμο διάλογο. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του CIBA και τις εμπειρίες των μελών του, τόσο για τη διατήρηση των υφιστάμενων ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο όσο και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.