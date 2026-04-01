«Στέρεα οικονομικά θεμέλια επιτρέπουν τα μέτρα στήριξης απέναντι στην περιφερειακή κρίση», είπε ο ΚΕ

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο λόγος που η Κυβέρνηση είναι σε θέση να λαμβάνει μέτρα για αντιμετώπιση των συνεπειών της περιφερειακής κρίσης, είναι «τα στέρεα οικονομικά θεμέλια, λόγω της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί», δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγ. Θεοδώρου, στην Πάφο, με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου, και ερωτηθείς για τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ως μέρος των επιπτώσεων της κατάστασης στην περιοχή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό το οποίο η Κυβέρνηση πράττει είναι να αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται, σε σχέση με τις εξελίξεις.

Είμαστε στο μέσο μιας περιφερειακής κρίσης της οποίας δεν γνωρίζουμε ακόμη ούτε τη διάρκεια ούτε το βάθος που θα έχει και ούτε ασφαλώς τις ενδεχόμενες επιδράσεις στις τιμές της ενέργειας ή στην ακρίβεια.

Από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση έχει εγκαίρως λάβει μέτρα είπε, προσθέτοντας « Να θυμίσω ότι υπήρχαν ήδη σε εφαρμογή μέτρα ύψους 100 εκ. ευρώ, πριν την κρίση, ενώ στη χώρα μας ο πληθωρισμός ήταν σχεδόν μηδενικός.

Σε αυτά τα 100 εκ. ευρώ είχαν προστεθεί ακόμη 100 εκ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη βδομάδα, και για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης ως προς τα καύσιμα κίνησης και ως προς την ενίσχυση τομέων που έχουν επηρεαστεί αλλά και στην ενσωμάτωση και άλλων προϊόντων στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ».

Πρόσθεσε ακόμη πως έχουν καταρτιστεί και καταρτίζονται διαρκώς διάφορα σενάρια σε σχέση με τη διάρκεια της κρίσης. Είναι εδώ, όμως, που θα πρέπει, όπως είπε, να κατανοήσουμε τη σημασία, την αξία του να έχεις στέρεα οικονομικά θεμέλια.

Είναι αυτονόητο ότι, ο λόγος που η Κυβέρνηση είναι σε θέση να λάβει αυτά τα μέτρα που έλαβε αλλά και να λάβει επιπρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί, είναι « τα στέρεα οικονομικά θεμέλια, οι δημοσιονομικές δυνατότητες, ο δημοσιονομικός χώρος του κράτους, της πολιτείας, λόγω της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται», κατέληξε.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

