Επανέρχεται ο ΔΗΣΥ για ισχυρισμούς Δρουσιώτη: «Στόχος του Οδυσσέα να γίνει ΠτΔ, πατώντας επί πτωμάτων»

Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται, με αφορμή τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς τα κόμματα ανταλλάσσουν ανακοινώσεις και ανεβάζουν τους τόνους.

Σε νέα ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι δεν τον εκπλήσσει η «σκληρή και συντονισμένη» απάντηση από ΑΚΕΛ, Άλμα και Βολτ, υποστηρίζοντας ότι συμμετέχουν σε μια «άτυπη αδελφότητα αποσταθεροποίησης της χώρας», μέσω ψεμάτων, υπερβολών και σπιλώσεων προσώπων και θεσμών.

Ειδική αναφορά γίνεται στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με τον ΔΗΣΥ να υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχει αποδειχθεί πως παραπληροφορούσε, έλεγε ψέματα και ακολουθούσε εμμονικά επικοινωνιακή πολιτική.

Συγκεκριμένα ανα΄φερει ότι « ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει αποδειχθεί ομόφωνα από 8 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις που εξέτασαν, ότι ο ίδιος παραπληροφορούσε, έλεγε ψέματα και με τρόπο εμμονικό έκανε επικοινωνιακή πολιτική. Γνωρίζαμε από χρόνια πριν ότι είχε πολιτικές φιλοδοξίες και ήθελε να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας πατώντας επί πτωμάτων και αξιοποιώντας ένα ανεξάρτητο αξίωμα. Φτάνει πια ο κατήφορος!»

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι «δεν θα επιτρέψει σε φαιδρά φαινόμενα να διαλύσουν τη χώρα», επαναλαμβάνοντας ότι κάθε καταγγελία πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές και να εξετάζεται θεσμικά.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει πως στόχος πρέπει να είναι η θεσμική διαφάνεια, η πλήρης λογοδοσία και ο έλεγχος στη βάση στοιχείων και όχι η δημιουργία εντυπώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτικών φιλοδοξιών.