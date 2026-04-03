Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

«Σεισμός» στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ ζήτησε την αποχώρηση του αρχηγού του αμερικανικού Στρατού

Ο Χέγκσεθ θέλει να αναλάβει την θέση του Τζορτζ ένας αξιωματικός που θα υλοποιήσει το όραμα του Τραμπ για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον στρατηγό Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί και να συνταξιοδοτηθεί, όπως μεταδίδει το CBS News επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CBS News, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιθυμεί να αναλάβει τη θέση κάποιος που θα υλοποιήσει το όραμα του Προέδρου Τραμπ και του ίδιου του Χέγκσεθ για τον αμερικανικό στρατό.

Η θητεία του αρχηγού ΓΕΣ είναι συνήθως τετραετής. Ο Ράντι Τζορτζ, 61 ετών σήμερα, προτάθηκε για τη θέση από τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, και ο διορισμός του επικυρώθηκε από τη Γερουσία το 2023.

ΚΥΠΕ

