«Σεισμός» στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ ζήτησε την αποχώρηση του αρχηγού του αμερικανικού Στρατού

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον στρατηγό Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί και να συνταξιοδοτηθεί, όπως μεταδίδει το CBS News επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CBS News, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιθυμεί να αναλάβει τη θέση κάποιος που θα υλοποιήσει το όραμα του Προέδρου Τραμπ και του ίδιου του Χέγκσεθ για τον αμερικανικό στρατό.

Η θητεία του αρχηγού ΓΕΣ είναι συνήθως τετραετής. Ο Ράντι Τζορτζ, 61 ετών σήμερα, προτάθηκε για τη θέση από τον προκάτοχο του Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, και ο διορισμός του επικυρώθηκε από τη Γερουσία το 2023.

