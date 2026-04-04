Σε εξέλιξη η τουρκική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» 2026 - Συμμετέχουν 120 πλοία και 50 αεροσκάφη

Από χθες άρχισε η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2026» ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που διεξάγεται στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή 120 πλοίων, 50 αεροσκαφών και 15.000 ατόμων από τις Διοικήσεις Ναυτικών, Ξηράς, Αεροπορίας και Ακτοφυλακής.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου στα ΜΚΔ, η άσκηση θα συνεχιστεί έως τις 9 Απριλίου. Στόχος της άσκησης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής διοίκησης και ελέγχου των διοικήσεων των Ναυτικών Δυνάμεων και η αύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχουσών μονάδων.

Επιπλέον, αναφέρεται, στοχεύει στη βελτίωση της συλλογιστικής, της προνοητικότητας και των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων του προσωπικού του αρχηγείου και των συμμετεχουσών μονάδων σε ένα περιβάλλον πολλαπλών απειλών, καθώς και στη δοκιμή διαδικασιών διαλειτουργικότητας μεταξύ άλλων διοικήσεων δυνάμεων και συμμετεχουσών μονάδων.