Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα μέσω ΗΠΑ για «ανακωχή» στα ενεργειακά δίκτυα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Αν σταματήσουν τα πλήγματα στις υποδομές μας, θα κάνουμε το ίδιο» - Η οργισμένη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου για το «όχι» της Ρωσίας σε πασχαλινή εκεχειρία.

Το Κίεβο διαβίβασε στη Μόσχα, μέσω Αμερικανών μεσολαβητών, πρόταση για παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ουκρανία και Ρωσία, όπως γνωστοποίησε χθες ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο. Και αυτή η πρόταση από εμάς - η οποία διαβιβάστηκε από τους Αμερικανούς - έχει κοινοποιηθεί στη ρωσική πλευρά», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα.

Ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο συνεχίζει τις επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που θεωρεί ως «κλειδί» για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε ταχθεί υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα. Άλλα ύστερα από ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, είπε πως η Μόσχα επέλεξε να απαντήσει με καταιγισμό Shahed (σ.σ. ιρανικής κατασκευής drones).

«Έχουμε κατ' επανάληψη προτείνει στους Ρώσους κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον για το Πάσχα, μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου», είπε. «Αλλά για εκείνους, όλες οι εποχές είναι ίδιες. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο», σχολίασε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΛΕΜΟΣΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

