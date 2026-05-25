Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συνένωση του Κέντρου – Η νέα τοποθέτηση του προέδρου του ΔΗΚΟ στην πλατφόρμα Χ

Μήνυμα για την επόμενη ημέρα των βουλευτικών εκλογών και την ανάγκη συσπείρωσης του κεντρώου χώρου έστειλε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ παραμένει «το μόνο κυβερνών και το μόνο κεντρώο κόμμα στη Βουλή», μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θεωρεί επιτακτική ανάγκη την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνένωση του κεντρώου χώρου, στέλνοντας μήνυμα ανασύνταξης και πολιτικής συνεργασίας για την επόμενη ημέρα.