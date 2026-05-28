Ενδυνάμωση καταναλωτών για πράσινη μετάβαση: Κατσάδα Κομισιόν κατά Κύπρου

Στη λίστα με τα 20 κράτη μέλη που δεν μετέφεραν έγκαιρα την ευρωπαϊκή οδηγία κατά του greenwashing – Δύο μήνες προθεσμία για συμμόρφωση πριν από τη λήψη αυστηρότερων μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Πέμπτη να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση.

Η διαδικασία επί παραβάσει αφορά επίσης Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία,, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία— Η οδηγία (ΕΕ) 2024/825] αφορά τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των οικολογικών ισχυρισμών και των σημάτων βιωσιμότητας.

Η οδηγία Προτρέπει τις επιχειρήσεις να υιοθετούν πιο βιώσιμες πρακτικές και αποτρέπει την πρόωρη αχρήστευση των προϊόντων και την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας, ενώ διασφαλίζει ότι οι αγοραστές έχουν καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα νόμιμης εγγύησης.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 27 Μαρτίου 2026. Επί του παρόντος, τα εν λόγω 20 κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή εκκινεί τη διαδικασία, αποστέλλοντας  προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα πλήρους μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

πρόστιμο ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

