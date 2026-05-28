Τουρκία: Εσωκομματικές εντάσεις στο CHP για την «εξουσία» του Κιλιτσντάρογλου

Νέα ένταση σημειώθηκε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία CHP, μετά την επιστολή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προς τους Βουλευτές, με την οποία ανέφερε ότι η ημερομηνία, η ατζέντα και ο τόπος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας θα καθοριστούν από τον ίδιο.

Ο Κιλιτσντάρογλου ανέφερε, επίσης, ότι χωρίς δική του ενημέρωση δεν θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση.

Απάντηση έδωσε ο Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Μουράτ Εμίρ, δηλώνοντας ότι ο Κιλιτσντάρογλου «δεν έχει αρμοδιότητα ή εξουσία» για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η αντιπαράθεση αυτή εντείνει περαιτέρω την κρίση στο εσωτερικό του CHP.

