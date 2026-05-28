Φορτηγά και αυτοκίνητο πολυτελείας ανάμεσα στις νέες ανακλήσεις του ΤΟΜ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τουρκία: Εσωκομματικές εντάσεις στο CHP για την «εξουσία» του Κιλιτσντάρογλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο νέος πρόεδρος του κόμματος «συγκρούστηκε» με τον αντιπρόεδρο για την διεξαγωγή της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Νέα ένταση σημειώθηκε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία CHP, μετά την επιστολή του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προς τους Βουλευτές, με την οποία ανέφερε ότι η ημερομηνία, η ατζέντα και ο τόπος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας θα καθοριστούν από τον ίδιο.

Ο Κιλιτσντάρογλου ανέφερε, επίσης, ότι χωρίς δική του ενημέρωση δεν θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση.

Απάντηση έδωσε ο Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Μουράτ Εμίρ, δηλώνοντας ότι ο Κιλιτσντάρογλου «δεν έχει αρμοδιότητα ή εξουσία» για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η αντιπαράθεση αυτή εντείνει περαιτέρω την κρίση στο εσωτερικό του CHP.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΤΟΥΡΚΙΑΑντιπολίτευση

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα