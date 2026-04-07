Προειδοποιήσεις προς Τραμπ για παραβίαση διεθνούς δικαίου από Κόστα - Κομισιόν

Έκκληση και προειδοποιήσεις για άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στη διπλωματία απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετούνται σχετικά με πιθανές επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών στο Ιράν, μετά το τελεσίγραφο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που εκπνέει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ ανησυχεί, σύμφωνα με αξιωματούχο, ότι ενδεχόμενη επίθεση σε πολιτικές υποδομές θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ θα επιδείνωνε σημαντικά την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή και θα μπορούσε να επιτείνει την ενεργειακή κρίση.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, υπογράμμισε ότι «η διπλωματία είναι η απάντηση», τονίζοντας πως η ΕΕ απορρίπτει κάθε απειλή επιθέσεων κατά κρίσιμων πολιτικών υποδομών. «Από την πλευρά μας, απορρίπτουμε οποιεσδήποτε απειλές, καθώς και επιθέσεις που αφορούν κρίσιμες πολιτικές υποδομές. Τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής και μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων το μεσημέρι της Τρίτης, η Χίπερ επεσήμανε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση, η προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και ο πλήρης σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλες τις πλευρές».

Η παρέμβαση της Κομισιόν έρχεται μετά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με πλήγματα κατά γεφυρών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ανάρτησή του ανέφερε πως μετά από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, «είναι σαφές ότι μόνο μια διπλωματική λύση μπορεί να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες του».

Σύμφωνα με τον Κόστα, «οποιαδήποτε στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, ιδίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, είναι παράνομη και απαράδεκτη. Αυτό ισχύει για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ισχύει παντού. Ο ιρανικός άμαχος πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος. Θα ήταν επίσης το κύριο θύμα μιας διεύρυνσης της στρατιωτικής εκστρατείας».

Όπως ο ίδιος τόνισε στην πρόσφατη επικοινωνία του με τον Πρόεδρο του Ιράν, «η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ιράν να θέσει άμεσα τέλος στις επιθέσεις του κατά χωρών της περιοχής και να επιτρέψει την αποκατάσταση της πλήρους ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ». Σημειώνει δε ότι κλιμάκωση δεν θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. «Μόνο οι διαπραγματεύσεις μπορούν να το επιτύχουν, ιδίως οι συνεχιζόμενες προσπάθειες υπό την ηγεσία περιφερειακών εταίρων», είπε.

