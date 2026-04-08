Live: Ο Τραμπ θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του Ορμούζ - Συμφώνησαν σε εκεχειρία για 10 μέρες

Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να υποχωρούν μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός.

Κατάπαυση του πυρός για δέκα ημέρες επιτεύχθει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από 40 ημέρες πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για δύο εβδομάδες, αν το Ιράν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ, το οποίο και αποδέχτηκε η Τεχεράνη, παραδίδοντας σχέδιο 10 σημείων για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Η κατάπαυση έρχεται μετά την ανακοίνωση τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα καταστρέψει τη χώρα, και έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραυλική επίθεση από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς όμως να επηρεάζεται προς το παρόν η κατάπαυση. Επίσης, παρά το αίτημα του Ιράν και του Πακιστάν να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στην κατάπαυση, το Ισραήλ αρνήθηκε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, protothema.gr, in.gr

