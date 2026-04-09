Σε τεντωμένο σχοινί το ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση - Κατανοεί την απογοήτευση του ο Ρούτε

Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε στο CNN ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι «σαφώς απογοητευμένος από πολλούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ, και μπορώ να κατανοήσω την οπτική του».

Ο Ρούτε ανέφερε ότι παρουσίασε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους τα μέλη της Συμμαχίας συνδράμουν τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «πολύ ειλικρινή, πολύ ανοιχτή, αλλά και συζήτηση μεταξύ δύο καλών φίλων».

Απέφυγε να απαντήσει εάν ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ή πόσο σοβαρά αξιολογεί ο ίδιος αυτή την πιθανότητα.

Στην ίδια συνέντευξη στο CNN, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί απολύτως αναγκαίο να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει «απολύτως» την αποχώρηση από τη Συμμαχία, επικαλούμενος έλλειψη υποστήριξης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Iράν, αν και η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει επίσης δηλώσει πρόσφατα ότι «θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε αυτή τη σχέση» μετά την ολοκλήρωση του πολέμου με το Ιράν.

Μετά τη συνάντηση της Τετάρτης με τον Ρούτε, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν, και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Να θυμάστε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου».

