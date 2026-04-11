«Δεύτε λάβετε φως» - Πανηγυρικό κλίμα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα (βίντεο)

Σε πανηγυρικό κλίμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα για να παρακολουθήσουν μέσα σε κλίμα κατάνυξης την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας τις 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

