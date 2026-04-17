Στο 81% το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο το 2025

Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ ανήλθε το 2025 το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Το 2025, το 76,1% (197,7 εκατομμύρια άτομα) των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ ήταν εργαζόμενοι, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη καταγραφής των στοιχείων το 2009. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σύγκριση με το 2024 και 0,8 π.μ. σε σύγκριση με το 2023.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφηκαν στη Μάλτα (83,6%), την Ολλανδία (83,4%) και την Τσεχία (82,9%).

Στην Κύπρο, το ποσοστό ανήλθε στο 81,3% από 79,8% του 2024.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (67,6%), τη Ρουμανία (69,0%) και την Ελλάδα (71,0%).

Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες

Το 2025, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Λιθουανία, οι άνδρες είχαν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης από τις γυναίκες.

Το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες στην ΕΕ ήταν 80,9%. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (89,1%), την Τσεχία (88,2%) και την Ολλανδία (87,2%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο (76,4%), την Κροατία (76,8%) και τη Φινλανδία (77,0%).

Για τις γυναίκες στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 71,3%, με το υψηλότερο επίπεδο να παρατηρείται στην Εσθονία (81,4%), τη Λιθουανία (80,3%) και τη Σουηδία (79,8%). Η Ιταλία (58,0%), η Ρουμανία (59,5%) και η Ελλάδα (62,3%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά.