Επίσημα στοιχεία: Βουτιά 31% στις αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο- Οι απώλειες ανά αγορά

Μεγάλο κτύπημα δέχθηκε τον Μάρτιο του 2026 ο τουρισμός στην Κύπρο, με τις τουριστικές αφίξεις να καταγράφουν μείωση 30,7%, όπως προκύπτει από επίσημα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Μετά τα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν το 2024 και 2025, οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2026 μειώθηκαν σε 139.198 σε σύγκριση με 200.736 τον Μάρτιο 2025.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 32,9% (45.763) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 12,6% (17.604), οι αφίξεις από τη Γερμανία 10,8% (14.999) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 6,5% (9.009).

Μεγάλη μείωση που έφθασε το 94,6% σημείωσαν οι αφίξεις από το Ισραήλ, σε μόλις 1.537 από 28.353 τον Μάρτιο του 2025.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν ετήσια μείωση 25,6% ενώ μειωμένες κατά 11,2% καταγράφηκαν και οι αφίξεις τουριστών από την Πολωνία.

Μικρότερη ήταν η μείωση των αφίξεων από τη Γερμανία (-6,7%).

Για διακοπές το 66%

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2026 ήταν για ποσοστό 65,7% των τουριστών οι διακοπές, για 19,8% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 14,3% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο 2025, ποσοστό 69,4% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 15,7% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 14,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Η ισχυρή πτώση Μαρτίου, οδηγεί σε αρνητική μεταβολή των αφίξεων το τρίμηνο του 2026. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 407.339 σε σύγκριση με 446.596 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%.

Μείωση 8,8% στα ταξίδια

Όσον αφορά τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν στις 133.034 σε σύγκριση με 145.940 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάρτιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 32,4% (43.068), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,9% (13.131), η Ιταλία με 4,7% (6.304) και η Γερμανία με 4,5% (5.961).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάρτιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 72,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 22,6%, οι σπουδές ποσοστό 3,9% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.