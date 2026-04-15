Ντόναλντ Τραμπ: «Με την Μελόνι δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση»

Μετά τις δηλώσεις που έκανε την Τρίτη (14/04) κατά της Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην πολιτική σχέση που διατηρεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, αναφερόμενος στη Μελόνι, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε: «Δεν έχουμε την ίδια σχέση, ήταν αρνητική».

Και συμπλήρωσε: «Με όποιον μας αρνήθηκε την βοήθειά του στην διαχείριση της κατάστασης με το Ιράν δεν έχουμε, πλέον, την ίδια σχέση. Προς πληροφόρησή σας, η Ιταλία λαμβάνει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ».

