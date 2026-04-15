Από το 2027 η επιστροφή της Βρετανίας στο Erasmus - Υπεγράφη η συμφωνία με την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν αποφασιστικό βήμα για την επανένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus+, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η συμφωνία επικυρώθηκε με τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Ι της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ και υλοποιεί δέσμευση που είχε αναληφθεί στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΒ τον Μάιο του 2025.

Με την ένταξή του στο πρόγραμμα, το Ηνωμένο Βασίλειο εξισώνεται με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υπόλοιπες τρίτες χώρες που συμμετέχουν ήδη στο Erasmus+, όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Σερβία και η Τουρκία. Από το 2027, το ίδιο θα ισχύσει και για την Ελβετία.

Η συμφωνία προβλέπει ευρεία πρόσβαση για φοιτητές, εκπαιδευτικούς και νέους και από τις δύο πλευρές, ενώ αναμένεται να δώσει ώθηση στις συνεργασίες μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

«Η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο απολαμβάνουν αμοιβαία επωφελείς εκπαιδευτικές δεσμούς εδώ και αιώνες. Η περαιτέρω ενίσχυσή τους είναι απόλυτα λογική και για τις δύο πλευρές», δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το Εμπόριο, Μάρος Σέφτσοβιτς, επισήμανε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες να σπουδάσουν και να εκπαιδευτούν εκατέρωθεν της Μάγχης, ενώ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για άλλα εκκρεμή ζητήματα, όπως ο σύνδεσμος των Συστημάτων Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) ΕΕ-ΗΒ, με στόχο τη Σύνοδο Κορυφής του τρέχοντος έτους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ορίσει Εθνικό Φορέα για την εποπτεία της συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ