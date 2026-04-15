Πάνω από 350 πρώην Ευρωπαίοι υπουργοί, πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Περισσότεροι από 350 πρώην Ευρωπαίοι υπουργοί, πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ εν μέσω των συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από το Ισραήλ 15 Απριλίου 2026 Καμία ανάπαυλα για την Παλαιστίνη: Με την προσοχή του κόσμου στραμμένη αλλού, το Ισραήλ, υπό το πρόσχημα παράνομων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και του Λιβάνου, έχει επιδιώξει την υποδούλωση των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, εντείνοντας την παράνομη πολιτική κατοχής του.
Περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων 700 τους τελευταίους έξι μήνες από τη λεγόμενη «εκεχειρία» στη Γάζα. Η προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών από τρομοκράτες εποίκους που προστατεύονται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ προγραμματίζονται και άλλες καταπατήσεις γης. Αυτό περιλαμβάνει τον κρίσιμο διάδρομο Ε1 που χωρίζει τη Δυτική Όχθη στα δύο, όπου επίκειται η έκδοση διαγωνισμών της ισραηλινής κυβέρνησης για 3.400 κτίρια. Το Ισραήλ συνεχίζει να ενεργεί με απόλυτη ατιμωρησία, υπονομεύοντας τη λύση των δύο κρατών και ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, η ύπαρξη του οποίου αναγνωρίζεται από 157 κράτη μέλη του ΟΗΕ.
Αυτό το μοτίβο παράνομης συμπεριφοράς επαναλαμβάνεται στις αδιάκριτες και δυσανάλογες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απώλεια περισσότερων από 2.000 ανθρώπινων ζωών, καθώς και σε εκτεταμένη εκτόπιση και καταστροφή. Εν τω μεταξύ, οι πολιορκημένοι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας στερούνται επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών πρόσβασης, με την UNRWA και τις διεθνείς ΜΚΟ να εμποδίζονται να παρέχουν τα επείγοντα αναγκαία εφόδια και υπηρεσίες σύμφωνα με τις εντολές λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα, το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο σχέδιο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, παραπαίει και αποτυγχάνει ακόμη και να περιορίσει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Ισραήλ ψήφισε πρόσφατα νομοθεσία που προβλέπει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, με τους Εβραίους Ισραηλινούς να εξαιρούνται de jure. Αυτή η αποτρόπαια νομοθεσία θυμίζει ένα κράτος απαρτχάιντ που ενεργεί χωρίς νομικούς περιορισμούς.
Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι υψίστης σημασίας: οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ότι η δράση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή πρέπει να καθοδηγείται από την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της καθολικότητας και της αδιαίρετης φύσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αρχών του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση παραβιάζει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τους Παλαιστινίους, για την ευημερία των οποίων παραμένει νομικά και ηθικά υπεύθυνη ως κατοχική δύναμη. Το πιο σημαντικό είναι ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά παραβίαση του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, το οποίο ορίζει ότι «οι σχέσεις μεταξύ των μερών [...] θα βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών [...]».
Η διάταξη αυτή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσης και ο σεβασμός της είναι υποχρέωση και των δύο μερών. Η δράση της ΕΕ έχει καθυστερήσει υπερβολικά: Η αποτυχία της ΕΕ, τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Σεπτέμβριο του 2025, να θεσπίσει έστω και ένα περιορισμένο πακέτο μέτρων κατά της συμπεριφοράς του Ισραήλ στη Γάζα – η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ως πιθανή γενοκτονία – εκλαμβάνεται διεθνώς ως εφαρμογή διπλών προτύπων εκ μέρους της ΕΕ. Οι εταίροι έχουν παρατηρήσει ότι, ενώ η Ρωσία τιμωρείται δικαίως με κυρώσεις, δεν λαμβάνεται καμία δράση ως απάντηση στις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στην Παλαιστίνη και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να υφίστανται συνεχείς επιθέσεις από μια ισραηλινή κυβέρνηση αποφασισμένη να τους περιθωριοποιήσει και να καταστήσει τη ζωή τους ανυπόφορη, με απώτερο στόχο να τους εξαναγκάσει να εγκαταλείψουν τις γης τους.
Είναι απαράδεκτο, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων και το διεθνές δίκαιο παραβιάζονται συστηματικά, η ΕΕ να παραμένει διχασμένη στο περιθώριο χωρίς να ασκεί την επιρροή που θα έπρεπε. Κατά συνέπεια, καλούμε τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ:
(i) να λάβουν μέτρα για την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, εν όλω ή εν μέρει
(ii) να απαγορεύσουν το εμπόριο με τους παράνομους οικισμούς·
(iii) να σταματήσουν το εμπόριο στρατιωτικών αγαθών με το Ισραήλ· (iv) να αναστείλουν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε προγράμματα της ΕΕ· (v) να επεκτείνουν τον κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις και απαγορεύσεις θεώρησης σε όλους όσοι εμπλέκονται στην καταστολή των Παλαιστινίων και στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· και (vi) να θεσπίσουν μια σειρά δεικτών αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η μελλοντική συμπεριφορά του Ισραήλ. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους δείκτες αναφοράς θα πρέπει να οδηγεί στην επιβολή πρόσθετων κυρώσεων της ΕΕ κατά της ισραηλινής κυβέρνησης. Σε μια περίοδο αναταραχής στη Μέση Ανατολή και εν μέσω των εκτεταμένων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ, είναι επιτακτική ανάγκη η ΕΕ να αναλάβει δράση και να ζητήσει λογοδοσία από το Ισραήλ. Η δράση αυτή θα πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή, η οποία θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ:
1. Aldo Ajello – EU Special Representative for Great Lakes Region
2. Véronique Arnault – Director at EEAS
3. Mikael Barfod – EU Ambassador
4. Geoffrey Barrett – EU Ambassador
5. Alexander Baum – EU Ambassador
6. Thierry Bechet – EU Ambassador
7. Kenny Bell – EU Ambassador
8. Patrice Bergamini – EU Ambassador
9. Aad Biesebroek – EU Ambassador
10. Jan-Willem Blankert – Senior Adviser EU-ASEAN Relations, EU Mission to ASEAN
11. Jean-Claude Boidin – EU Ambassador
12. Giorgio Bonacci – Director General at European Commission & EU Ambassador
13. Vassilis Bontosoglou – EU Ambassador
14. Josep Borrell – President of the European Parliament; EU High Representative and Commission Vice-President; Foreign Minister of Spain
15. Laurens Jan Brinkhorst – EU Ambassador; former Deputy PM, Netherlands
16. Anne Bucher – Director General at European Commission
17. Marco Buti – Director General at European Commission
18. John Caloghirou – EU Ambassador
19. Glauco Calzuola – EU Ambassador
20. Helen Campbell – EU Ambassador
21. Jean-François Cautain – EU Ambassador
22. Filiberto Ceriani Sebregondi – EU Ambassador
23. Donato Chiarini – EU Ambassador
24. Peter Beck Christiansen – EU Ambassador
25. Ramiro Cibrián – EU Ambassador
26. John Clarke – EU Ambassador
27. Tim Clarke – EU Ambassador
28. Jim Cloos – Director General at EU Council Secretariat
29. Fabio Colasanti – Director General at European Commission
30. Robert Cooper – Director General at EU Council Secretariat
31. Denis Corboy – EU Ambassador
32. Patrick Costello – Head of Cabinet, European Commission
33. Paul Culley – Director at EU Council Secretariat
34. Michael Davenport – EU Ambassador
35. Philippe Darmuzey – EU Ambassador
36. Carlo De Filippi – EU Ambassador
37. Jan De Kok – EU Ambassador
38. Isabelle Delattre – EU Ambassador
39. Jos Delbeke – Director General at European Commission
40. Dominique Dellicour – EU Ambassador
41. Anna Diamantopoulou – EU Commissioner and Greek Minister
42. Alfonso Diez Torres – EU Ambassador
43. Rafael Dochao Moreno – EU Ambassador
44. Michael Doyle – EU Ambassador
45. Seán Doyle – EU Ambassador
46. Tomás Duplá del Moral – Director at European Commission
47. Giacomo Durazzo – EU Ambassador
48. Hans Duynhouwer – EU Ambassador
49. Michael Emerson – EU Ambassador
50. Karl Falkenberg – Director General at European Commission
51. Manfredo Fanti – EU Ambassador
52. Elena Flores – Deputy Director General at European Commission
53. Karen Fogg – EU Ambassador
54. Erwan Fouéré – EU Ambassador
55. Marc Franco – Deputy Director General at European Commission & EU Ambassador
56. Cristina Gallach – Spokesperson for EU High Rep Solana; UN USG; State Secretary, Spain
57. Ignacio Garcia Bercero – Director at European Commission
58. Francisco Garcia Moran – Director General at European Commission
59. David Geer – EU Ambassador
60. Annalisa Giannella – Director & Representative on disarmament/non-proliferation, Council & EEAS
61. Gerardus Gielen – EU Ambassador
62. Eamon Gilmore – EUSR for Human Rights; Tánaiste; Minister for Foreign Affairs, Ireland
63. Jean-Guy Giraud – Head Registrar ECJ; Director Head of EP Office, Paris
64. Brian Gray – Director General at European Commission
65. Lucio Gussetti – Principal Legal Advisor at European Commission
66. William Hanna – EU Ambassador
67. Geert Heikens – EU Ambassador
68. Gilles Hervio – EU Ambassador
69. Olivia Holdsworth-Bergamini – ESDP Adviser to EU High Representative Solana
70. Irene Horejs – EU Ambassador
71. Andrew Jacobs – EU Ambassador
72. Lohtar Jensen – Director Eurostat
73. Franz Jessen – EU Ambassador
74. Hervé Jouanjean – Director General at European Commission
75. Norbert Jousten – EU Ambassador
76. Rupert Joy – EU Ambassador
77. Androulla Kaminara – EU Ambassador
78. Giovanni Kessler – Director General at European Commission
79. John Kjaer – EU Ambassador
80. Joost Korte – Director General at European Commission
81. Tomasz Kozlowski – EU Ambassador
82. Sven Kühn von Burgsdorff – EU Ambassador
83. Michael Laidler – EU Ambassador
84. Georgette Lalis – Director at European Commission
85. Eneko Landaburu – Director General at European Commission & EU Ambassador
86. Colm Larkin – Head of EC Representation in Ireland; Chef de Cabinet
87. Alain Le Roy – Secretary General of EEAS; UN USG
88. Christian Leffler – Deputy Secretary General at EEAS
89. Jeremy Lester – EU Ambassador
90. Hugh Logue – EC Peace Envoy to Northern Ireland; Member of NI Assembly
91. Karl-Johan Lönnroth – Director General at European Commission
92. Lars-Erik Lundin – EU Ambassador
93. David Macrae – EU Ambassador
94. Christian Manahl – EU Ambassador
95. Michael Matthiessen – EU Ambassador
96. Brian Mc Donald – EU Ambassador
97. Gerard McGovern – EU Ambassador
98. Maria McLoughlin – Adviser to Secretary General, EEAS
99. Dirk Meganck – Director EU Commission
100. Paraskevi Michou – Director General at European Commission
101. Hugues Mingarelli – Managing Director at EEAS & EU Ambassador
102. Pierre Mirel – Hon. Director General at European Commission
103. James Moran – EU Ambassador
104. Francesca Mosca – EU Ambassador
105. Amir Naqvi – EU Ambassador
106. Luigi Narbone – EU Ambassador
107. Alberto Navarro – EU Ambassador; State Secretary for EU Affairs, Spain
108. John O'Rourke – EU Ambassador
109. Attilio Pacifici – EU Ambassador
110. Corrado Pampaloni – EU Ambassador
111. Elisabeth Pape – EU Ambassador
112. Luisella Pavan – EU Ambassador
113. Jaime Perez Vidal – EU Ambassador
114. Marc Pierini – EU Ambassador
115. José Manuel Pinto Teixeira – EU Ambassador
116. Xavier Prats-Monné – Director General at European Commission
117. Michael Pulch – EU Ambassador
118. Odile Quintin – Director General at European Commission
119. Klaus Regling – Director General at European Commission; Head of EFSF & ESM
120. Michael Reiterer – EU Ambassador
121. Patrick Renauld – EU Ambassador
122. Koos Richelle – Director General at European Commission
123. Michael Ryan – EU Ambassador
124. Michael Sahlin – EUSR for North Macedonia; Swedish Ambassador & State Secretary of Defense
125. Javier Sandomingo – EU Ambassador
126. Leonardo Schiavo – Director General at EU Council Secretariat
127. Anthony Smallwood – EU Ambassador
128. Claus Haugaard Sørensen – Director General at European Commission
129. Francesca Spatolisano – EU Ambassador; ASG UNDESA
130. Patrick Spirlet – EU Ambassador
131. Sari Suomalainen – EU Ambassador
132. Paola Testori Coggi – Director General at European Commission
133. Leonidas Tezapsidis – EU Ambassador
134. Daniela Tramacere – EU Ambassador
135. Jonathan Todd – Spokesman of European Commission
136. Carlo Trojan – Secretary General, European Commission
137. Jan Truszczyński – Director General, European Commission
138. Ilkka Uusitalo – EU Ambassador
139. Fernando Valenzuela – EU Ambassador; State Secretary Foreign Affairs, Spain; Head of UNPREDEP
140. Philippe Van Damme – EU Ambassador
141. Roeland van de Geer – EUSR for Great Lakes Region; EU and Dutch Ambassador
142. Wiepke van der Goot – EU Ambassador
143. Nikolaus van der Pas – Director General at European Commission
144. Paul Vandoren – EU Ambassador
145. Marcel van Opstal – EU Ambassador
146. Konstantinos Vardakis – Chargé d’Affaires a.i. at EU Delegation to Iraq
147. Angel Viñas – EU Ambassador
148. Gosia Wasilewska – EU Ambassador
149. Claudia Wiedey – EU Ambassador
150. Marc F. Wolff – EU Ambassador
151. David Wright – Deputy Director General at European Commission
152. Richard Wright – EU Ambassador
153. Peter Zangl – Director General at European Commission
154. Michael Zilmer-Johns – Special Adviser to EU High Representative / Vice-President Ashton
155. Alexander Christiani – Ambassador
156. Josef Müllner – Ambassador
157. Thomas Stelzer – Permanent Representative to the UN, Vienna and UN Assistant SecGen
158. Thomas Antoine – Ambassador
159. Michel Ardui – Ambassador
160. Thomas Baekelandt – Ambassador
161. Philippe Beke – Ambassador
162. Jean-Luc Bodson – Ambassador
163. Frank Carruet – Ambassador
164. France Chainaye – Ambassador
165. Philippe Colyn – Ambassador
166. Joris Couvreur – Ambassador
167. Leo D'aes – Ambassador
168. Pol De Witte – Ambassador
169. Jean-François Delahaut – Ambassador
170. Bénédicte Frankinet – Ambassador
171. Wilfried Geens – Ambassador
172. Michel Godfrind – Ambassador
173. Ivo Goemans – Ambassador
174. Françoise Gustin – Ambassador
175. Danielle Haven – Consul General
176. Philippe Jottard – Ambassador
177. Michel Lastchenko – Ambassador
178. Luc Liebaut – Ambassador
179. Dirk Loncke – Ambassador
180. Jean-Louis Mignot – Ambassador
181. Christian Monnoyer – Ambassador
182. Bruno Neve – Ambassador
183. Renier Nijskens – Ambassador
184. Bart Ouvry – Ambassador
185. Leo Peeters – Ambassador
186. Paul Rietjens – Director General
187. Nancy Rossignol – Ambassador
188. Jozef Smets – Ambassador; EU Ambassador
189. Johan Swinnen – Ambassador
190. Luc Teirlinck – Ambassador
191. Frank Van De Craen – Ambassador
192. Jan Van Dessel – Ambassador
193. Alain Van Gucht – Ambassador
194. Rudi Veestraeten – Ambassador
195. Dirk Verheyen – Ambassador
196. Marc Vinck – Ambassador
197. Lode Willems – Ambassador
198. Uliana Bogdanska – Ambassador
199. Erato Kozakou-Marcoullis – Minister for Foreign Affairs
200. Mogens Lykketoft – Foreign Minister; President of UN General Assembly
201. Geert Aagaard Andersen – Ambassador
202. Torben Brylle – Ambassador; EUSR for Sudan
203. Bo Jensen – Ambassador
204. Gert Meinecke – Ambassador
205. John Nielsen – Ambassador
206. Mogens Pedersen – Ambassador
207. Niels Pultz – Ambassador
208. Bjarne H Sørensen – Ambassador
209. Jan Top Christensen – Ambassador
210. Bruno Aubert – Ambassador
211. Marc Barety – Ambassador
212. Denis Bauchard – Ambassador
213. Brigitte Curmi – Ambassador
214. Frédéric Desagniaux – Ambassador
215. Jean-Michel Gaussot – Ambassador
216. Stéphane Gompertz – Ambassador
217. Eric Lavertu – Ambassador
218. Patrick Nicoloso – Ambassador
219. Patrice Paoli – Ambassador
220. Christine Robichon – Ambassador
221. François Sénémaud – Ambassador
222. Thierry Viteau – Ambassador
223. Nada Yafi – Ambassador
224. Michael Bock – Ambassador
225. Christian Clages – Ambassador
226. Bernd Erbel – Ambassador
227. Hansjörg Haber – Ambassador; EU Ambassador
228. Bernhard Kampmann – Ambassador
229. Matthias Meyer – Ambassador
230. Christian Much – Ambassador
231. Carola Müller-Holtkemper – Ambassador
232. Bernd Mützelburg – Ambassador; Special Commissioner for Afghanistan
233. Heinz Peters – Ambassador
234. Eberhard Pohl – Ambassador
235. Peter Prügel – Ambassador
236. Birgitta Siefker – Ambassador
237. Brita Wagener – Ambassador
238. Thomas Wriessnig – Ambassador
239. Maria Logotheti – Expert Minister Counsellor ad honorem
240. Lorenzo Angeloni – Ambassador
241. Marco Baccin – Ambassador
242. Luciano Barillaro – Ambassador
243. Francesco Bascone – Ambassador
244. Piero Benassi – Ambassador
245. Mario Boffo – Ambassador
246. Alberto Bradanini – Ambassador
247. Giovanni Brauzzi – Ambassador
248. Jolanda Brunetti – Ambassador
249. Sergio Busetto – Ambassador
250. Rocco Cangelosi – Ambassador
251. Francesco Caruso – Ambassador
252. Ino Cassini – Ambassador
253. Rosaria Coniglio – Ambassador
254. Fabio Cristiani – Ambassador
255. Antonio d’Andria – Ambassador
256. Francesco Aloisi de Larderel – Ambassador
257. Eugenio D’Auria – Ambassador
258. Vincenzo De Luca – Ambassador
259. Enrico De Maio – Ambassador
260. Anna Della Croce – Ambassador
261. Roberto Di Leo – Ambassador
262. Pasquale Ferrara – Ambassador
263. Giovanni Ferrero – Ambassador
264. Paolo Foresti – Ambassador
265. Luca Fornara – Ambassador
266. Giovanni Germano – Ambassador
267. Michele Giacomelli – Ambassador
268. Luca Giansanti – Ambassador
269. Franco Giordano – Ambassador
270. Roberto Mazzotta – Ambassador
271. Elio Menzione – Ambassador
272. Sergio Mercuri – Ambassador
273. Gian Giacomo Migone – EU Ambassador
274. Giuseppe Mistretta – Ambassador
275. Enrico Nardi – Ambassador
276. Ferdinando Nelli Feroci – Ambassador
277. Roberto Nigido – Ambassador
278. Angelo Persiani – Ambassador
279. Michelangelo Pipan – Ambassador
280. Natalia Quintavalle – Ambassador
281. Cesare Ragaglini – Ambassador
282. Cristina Ravaglia – Ambassador
283. Giancarlo Riccio – Ambassador
284. Giacomo Sanfelice – Ambassador
285. Lucio Alberto Savoia – Ambassador
286. Massimo Spinetti – Ambassador
287. Vittorio Surdo – Ambassador
288. Raniero Vanni d’Archirafi – Ambassador
289. Gianfranco Varvesi – Ambassador
290. Francis M. O'Donnell – Ambassador; UN Resident Coordinator
291. Laetitia van den Assum – Ambassador
292. Eugenio Bregolat Obiols – Ambassador
293. Santiago Cabanas Ansorena – Ambassador
294. Juan Manuel Cabrera – Ambassador
295. Luis Calvo Merino – Ambassador
296. Carles Casajuana Palet – Ambassador
297. Dámaso De Lario – Ambassador
298. Rafael Dezcallar de Mazarredo – Ambassador
299. José Luis Dicenta Ballester – Ambassador
300. Alfonso Díez Torres – Ambassador
301. Silvia Escobar Moreno – Ambassador for Human Rights
302. Antonio Lopez Martínez – Ambassador
303. Juan Manuel López Nadal – Ambassador
304. Alfonso López Perona – Ambassador
305. Nicolás Martínez-Fresno – Ambassador
306. Eudaldo Miralpeix Martínez – Ambassador
307. Juan Manuel Molina Lamothe – Ambassador
308. Diego Muñiz Lovelace – Ambassador
309. Agustín Santos Maraver – Ambassador, Permanent Representative to the UN
310. Antonio Segura Morís – Ambassador
311. Francisco Villar Ruiz de Urbina – Ambassador
312. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo – Permanent Representative to the UN
313. Lena Hjelm Wallén – Deputy Prime Minister and Foreign Minister
314. Hans Blix – Foreign Minister; Director General IAEA; Executive Chairman UNMOVIC
315. Jan Eliasson – Foreign Minister; Deputy Secretary General of the UN
316. Margot Wallström – Foreign Minister; First Vice-President of European Commission
317. Gun Britt Andersson – State Secretary; Director UNRWA, Jerusalem
318. Mats Hellström – Minister of Trade
319. Pierre Schori – Minister; Ambassador; MEP
320. Mats Karlsson – State Secretary
321. Mats Åberg – Ambassador
322. Lennart Båge – Ambassador
323. Örjan Berner – Ambassador
324. Kenneth Bertilsson – Consul General
325. Cecilia Björner – Ambassador
326. Anders Bjurner – Ambassador
327. Agneta Bohman – Ambassador
328. Hans Corell – Former Ambassador; UN Under Secretary General
329. Ulrika Cronenberg Mossberg – Ambassador
330. Ann Dismorr – Ambassador; UNRWA Director, Lebanon
331. Rolf Ekeus – Ambassador; Director UN Special Commission on Iraq
332. Nils Eliasson – Ambassador
333. Björn Elmér – Ambassador
334. Stig Elvemar – Ambassador
335. Marika Fahlén – Ambassador
336. Caroline Fleetwood – Ambassador
337. Harald Fries – Ambassador
338. Lars-Erik Grundell – Ambassador
339. Jan Henningsson – Director
340. Staffan Herrström – Ambassador
341. Ulf Hjertonsson – Ambassador
342. Ingmar Karlsson – Ambassador
343. Maj-Inger Klingvall – Ambassador
344. Ingemar Lindahl – Ambassador
345. Börje Ljunggren – Ambassador
346. Hans Lundborg – Ambassador
347. Hans Magnusson – Ambassador
348. Johan Molander – Ambassador
349. Peter Osvald – Ambassador
350. Torbjörn Pettersson – Ambassador
351. Lars Ronnås – Ambassador
352. Karin Roxman – Ambassador
353. Fredrik Schiller – Ambassador
354. Lena Sundh – Ambassador
355. Peter Tejler – Ambassador
356. Lars Vargö – Ambassador
357. Catherine von Heidenstam – Ambassador
358. Eva Walder – Ambassador