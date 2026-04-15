Πάνω από 350 πρώην Ευρωπαίοι υπουργοί, πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

την κοινή τους δήλωση, με ημερομηνία 15 Απριλίου 2026, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ εντείνει την πολιτική κατοχής σε Γάζα και Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας τη λύση των δύο κρατών.

Επικαλούνται τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ καταγγέλλουν την επιτάχυνση της επέκτασης εποικισμών και την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιχειρήσεις στον Λίβανο και στις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα, όπου, όπως σημειώνεται, ο πληθυσμός στερείται βασικής βοήθειας λόγω περιορισμών πρόσβασης.

Οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για ατιμωρησία της ισραηλινής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειές της παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο.

Τονίζουν επίσης ότι η στάση της ΕΕ χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση και αναποφασιστικότητα, γεγονός που εκλαμβάνεται διεθνώς ως εφαρμογή διπλών προτύπων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν την Ένωση να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα, με πρώτο την αναστολή, ολική ή μερική, της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Παράλληλα, εισηγούνται περιορισμούς στο εμπόριο με τους ισραηλινούς εποικισμούς και διακοπή συνεργασιών σε στρατιωτικό επίπεδο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

Περισσότεροι από 350 πρώην Ευρωπαίοι υπουργοί, πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ εν μέσω των συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από το Ισραήλ 15 Απριλίου 2026 Καμία ανάπαυλα για την Παλαιστίνη: Με την προσοχή του κόσμου στραμμένη αλλού, το Ισραήλ, υπό το πρόσχημα παράνομων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και του Λιβάνου, έχει επιδιώξει την υποδούλωση των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, εντείνοντας την παράνομη πολιτική κατοχής του. 

Περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων 700 τους τελευταίους έξι μήνες από τη λεγόμενη «εκεχειρία» στη Γάζα. Η προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών από τρομοκράτες εποίκους που προστατεύονται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ προγραμματίζονται και άλλες καταπατήσεις γης. Αυτό περιλαμβάνει τον κρίσιμο διάδρομο Ε1 που χωρίζει τη Δυτική Όχθη στα δύο, όπου επίκειται η έκδοση διαγωνισμών της ισραηλινής κυβέρνησης για 3.400 κτίρια. Το Ισραήλ συνεχίζει να ενεργεί με απόλυτη ατιμωρησία, υπονομεύοντας τη λύση των δύο κρατών και ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, η ύπαρξη του οποίου αναγνωρίζεται από 157 κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Αυτό το μοτίβο παράνομης συμπεριφοράς επαναλαμβάνεται στις αδιάκριτες και δυσανάλογες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απώλεια περισσότερων από 2.000 ανθρώπινων ζωών, καθώς και σε εκτεταμένη εκτόπιση και καταστροφή. Εν τω μεταξύ, οι πολιορκημένοι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γάζας στερούνται επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών πρόσβασης, με την UNRWA και τις διεθνείς ΜΚΟ να εμποδίζονται να παρέχουν τα επείγοντα αναγκαία εφόδια και υπηρεσίες σύμφωνα με τις εντολές λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα, το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο σχέδιο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, παραπαίει και αποτυγχάνει ακόμη και να περιορίσει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Ισραήλ ψήφισε πρόσφατα νομοθεσία που προβλέπει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που κατηγορούνται για εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, με τους Εβραίους Ισραηλινούς να εξαιρούνται de jure. Αυτή η αποτρόπαια νομοθεσία θυμίζει ένα κράτος απαρτχάιντ που ενεργεί χωρίς νομικούς περιορισμούς.

Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι υψίστης σημασίας: οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ότι η δράση της ΕΕ στη διεθνή σκηνή πρέπει να καθοδηγείται από την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της καθολικότητας και της αδιαίρετης φύσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των αρχών του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση παραβιάζει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τους Παλαιστινίους, για την ευημερία των οποίων παραμένει νομικά και ηθικά υπεύθυνη ως κατοχική δύναμη. Το πιο σημαντικό είναι ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά παραβίαση του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, το οποίο ορίζει ότι «οι σχέσεις μεταξύ των μερών [...] θα βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών [...]».

Η διάταξη αυτή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Συμφωνίας Σύνδεσης και ο σεβασμός της είναι υποχρέωση και των δύο μερών. Η δράση της ΕΕ έχει καθυστερήσει υπερβολικά: Η αποτυχία της ΕΕ, τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Σεπτέμβριο του 2025, να θεσπίσει έστω και ένα περιορισμένο πακέτο μέτρων κατά της συμπεριφοράς του Ισραήλ στη Γάζα – η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου ως πιθανή γενοκτονία – εκλαμβάνεται διεθνώς ως εφαρμογή διπλών προτύπων εκ μέρους της ΕΕ. Οι εταίροι έχουν παρατηρήσει ότι, ενώ η Ρωσία τιμωρείται δικαίως με κυρώσεις, δεν λαμβάνεται καμία δράση ως απάντηση στις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στην Παλαιστίνη και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να υφίστανται συνεχείς επιθέσεις από μια ισραηλινή κυβέρνηση αποφασισμένη να τους περιθωριοποιήσει και να καταστήσει τη ζωή τους ανυπόφορη, με απώτερο στόχο να τους εξαναγκάσει να εγκαταλείψουν τις γης τους.

Είναι απαράδεκτο, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων και το διεθνές δίκαιο παραβιάζονται συστηματικά, η ΕΕ να παραμένει διχασμένη στο περιθώριο χωρίς να ασκεί την επιρροή που θα έπρεπε. Κατά συνέπεια, καλούμε τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: 

(i) να λάβουν μέτρα για την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, εν όλω ή εν μέρει

(ii) να απαγορεύσουν το εμπόριο με τους παράνομους οικισμούς·

(iii) να σταματήσουν το εμπόριο στρατιωτικών αγαθών με το Ισραήλ· (iv) να αναστείλουν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε προγράμματα της ΕΕ· (v) να επεκτείνουν τον κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε κυρώσεις και απαγορεύσεις θεώρησης σε όλους όσοι εμπλέκονται στην καταστολή των Παλαιστινίων και στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· και (vi) να θεσπίσουν μια σειρά δεικτών αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει των οποίων θα παρακολουθείται η μελλοντική συμπεριφορά του Ισραήλ. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους δείκτες αναφοράς θα πρέπει να οδηγεί στην επιβολή πρόσθετων κυρώσεων της ΕΕ κατά της ισραηλινής κυβέρνησης. Σε μια περίοδο αναταραχής στη Μέση Ανατολή και εν μέσω των εκτεταμένων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ, είναι επιτακτική ανάγκη η ΕΕ να αναλάβει δράση και να ζητήσει λογοδοσία από το Ισραήλ. Η δράση αυτή θα πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή, η οποία θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΛΙΣΤΑ:

1. Aldo Ajello – EU Special Representative for Great Lakes Region

2. Véronique Arnault – Director at EEAS

3. Mikael Barfod – EU Ambassador

4. Geoffrey Barrett – EU Ambassador

5. Alexander Baum – EU Ambassador

6. Thierry Bechet – EU Ambassador

7. Kenny Bell – EU Ambassador

8. Patrice Bergamini – EU Ambassador

9. Aad Biesebroek – EU Ambassador

10. Jan-Willem Blankert – Senior Adviser EU-ASEAN Relations, EU Mission to ASEAN

11. Jean-Claude Boidin – EU Ambassador

12. Giorgio Bonacci – Director General at European Commission & EU Ambassador

13. Vassilis Bontosoglou – EU Ambassador

14. Josep Borrell – President of the European Parliament; EU High Representative and Commission Vice-President; Foreign Minister of Spain

15. Laurens Jan Brinkhorst – EU Ambassador; former Deputy PM, Netherlands

16. Anne Bucher – Director General at European Commission

17. Marco Buti – Director General at European Commission

18. John Caloghirou – EU Ambassador

19. Glauco Calzuola – EU Ambassador

20. Helen Campbell – EU Ambassador

21. Jean-François Cautain – EU Ambassador

22. Filiberto Ceriani Sebregondi – EU Ambassador

23. Donato Chiarini – EU Ambassador

24. Peter Beck Christiansen – EU Ambassador

25. Ramiro Cibrián – EU Ambassador

26. John Clarke – EU Ambassador

27. Tim Clarke – EU Ambassador

28. Jim Cloos – Director General at EU Council Secretariat

29. Fabio Colasanti – Director General at European Commission

30. Robert Cooper – Director General at EU Council Secretariat

31. Denis Corboy – EU Ambassador

32. Patrick Costello – Head of Cabinet, European Commission

33. Paul Culley – Director at EU Council Secretariat

34. Michael Davenport – EU Ambassador

35. Philippe Darmuzey – EU Ambassador

36. Carlo De Filippi – EU Ambassador

37. Jan De Kok – EU Ambassador

38. Isabelle Delattre – EU Ambassador

39. Jos Delbeke – Director General at European Commission

40. Dominique Dellicour – EU Ambassador

41. Anna Diamantopoulou – EU Commissioner and Greek Minister

42. Alfonso Diez Torres – EU Ambassador

43. Rafael Dochao Moreno – EU Ambassador

44. Michael Doyle – EU Ambassador

45. Seán Doyle – EU Ambassador

46. Tomás Duplá del Moral – Director at European Commission

47. Giacomo Durazzo – EU Ambassador

48. Hans Duynhouwer – EU Ambassador

49. Michael Emerson – EU Ambassador

50. Karl Falkenberg – Director General at European Commission

51. Manfredo Fanti – EU Ambassador

52. Elena Flores – Deputy Director General at European Commission

53. Karen Fogg – EU Ambassador

54. Erwan Fouéré – EU Ambassador

55. Marc Franco – Deputy Director General at European Commission & EU Ambassador

56. Cristina Gallach – Spokesperson for EU High Rep Solana; UN USG; State Secretary, Spain

57. Ignacio Garcia Bercero – Director at European Commission

58. Francisco Garcia Moran – Director General at European Commission

59. David Geer – EU Ambassador

60. Annalisa Giannella – Director & Representative on disarmament/non-proliferation, Council & EEAS

61. Gerardus Gielen – EU Ambassador

62. Eamon Gilmore – EUSR for Human Rights; Tánaiste; Minister for Foreign Affairs, Ireland

63. Jean-Guy Giraud – Head Registrar ECJ; Director Head of EP Office, Paris

64. Brian Gray – Director General at European Commission

65. Lucio Gussetti – Principal Legal Advisor at European Commission

66. William Hanna – EU Ambassador

67. Geert Heikens – EU Ambassador

68. Gilles Hervio – EU Ambassador

69. Olivia Holdsworth-Bergamini – ESDP Adviser to EU High Representative Solana

70. Irene Horejs – EU Ambassador

71. Andrew Jacobs – EU Ambassador

72. Lohtar Jensen – Director Eurostat

73. Franz Jessen – EU Ambassador

74. Hervé Jouanjean – Director General at European Commission

75. Norbert Jousten – EU Ambassador

76. Rupert Joy – EU Ambassador

77. Androulla Kaminara – EU Ambassador

78. Giovanni Kessler – Director General at European Commission

79. John Kjaer – EU Ambassador

80. Joost Korte – Director General at European Commission

81. Tomasz Kozlowski – EU Ambassador

82. Sven Kühn von Burgsdorff – EU Ambassador

83. Michael Laidler – EU Ambassador

84. Georgette Lalis – Director at European Commission

85. Eneko Landaburu – Director General at European Commission & EU Ambassador

86. Colm Larkin – Head of EC Representation in Ireland; Chef de Cabinet

87. Alain Le Roy – Secretary General of EEAS; UN USG

88. Christian Leffler – Deputy Secretary General at EEAS

89. Jeremy Lester – EU Ambassador

90. Hugh Logue – EC Peace Envoy to Northern Ireland; Member of NI Assembly

91. Karl-Johan Lönnroth – Director General at European Commission

92. Lars-Erik Lundin – EU Ambassador

93. David Macrae – EU Ambassador

94. Christian Manahl – EU Ambassador

95. Michael Matthiessen – EU Ambassador

96. Brian Mc Donald – EU Ambassador

97. Gerard McGovern – EU Ambassador

98. Maria McLoughlin – Adviser to Secretary General, EEAS

99. Dirk Meganck – Director EU Commission

100. Paraskevi Michou – Director General at European Commission

101. Hugues Mingarelli – Managing Director at EEAS & EU Ambassador

102. Pierre Mirel – Hon. Director General at European Commission

103. James Moran – EU Ambassador

104. Francesca Mosca – EU Ambassador

105. Amir Naqvi – EU Ambassador

106. Luigi Narbone – EU Ambassador

107. Alberto Navarro – EU Ambassador; State Secretary for EU Affairs, Spain

108. John O'Rourke – EU Ambassador

109. Attilio Pacifici – EU Ambassador

110. Corrado Pampaloni – EU Ambassador

111. Elisabeth Pape – EU Ambassador

112. Luisella Pavan – EU Ambassador

113. Jaime Perez Vidal – EU Ambassador

114. Marc Pierini – EU Ambassador

115. José Manuel Pinto Teixeira – EU Ambassador

116. Xavier Prats-Monné – Director General at European Commission

117. Michael Pulch – EU Ambassador

118. Odile Quintin – Director General at European Commission

119. Klaus Regling – Director General at European Commission; Head of EFSF & ESM

120. Michael Reiterer – EU Ambassador

121. Patrick Renauld – EU Ambassador

122. Koos Richelle – Director General at European Commission

123. Michael Ryan – EU Ambassador

124. Michael Sahlin – EUSR for North Macedonia; Swedish Ambassador & State Secretary of Defense

125. Javier Sandomingo – EU Ambassador

126. Leonardo Schiavo – Director General at EU Council Secretariat

127. Anthony Smallwood – EU Ambassador

128. Claus Haugaard Sørensen – Director General at European Commission

129. Francesca Spatolisano – EU Ambassador; ASG UNDESA

130. Patrick Spirlet – EU Ambassador

131. Sari Suomalainen – EU Ambassador

132. Paola Testori Coggi – Director General at European Commission

133. Leonidas Tezapsidis – EU Ambassador

134. Daniela Tramacere – EU Ambassador

135. Jonathan Todd – Spokesman of European Commission

136. Carlo Trojan – Secretary General, European Commission

137. Jan Truszczyński – Director General, European Commission

138. Ilkka Uusitalo – EU Ambassador

139. Fernando Valenzuela – EU Ambassador; State Secretary Foreign Affairs, Spain; Head of UNPREDEP

140. Philippe Van Damme – EU Ambassador

141. Roeland van de Geer – EUSR for Great Lakes Region; EU and Dutch Ambassador

142. Wiepke van der Goot – EU Ambassador

143. Nikolaus van der Pas – Director General at European Commission

144. Paul Vandoren – EU Ambassador

145. Marcel van Opstal – EU Ambassador

146. Konstantinos Vardakis – Chargé d’Affaires a.i. at EU Delegation to Iraq

147. Angel Viñas – EU Ambassador

148. Gosia Wasilewska – EU Ambassador

149. Claudia Wiedey – EU Ambassador

150. Marc F. Wolff – EU Ambassador

151. David Wright – Deputy Director General at European Commission

152. Richard Wright – EU Ambassador

153. Peter Zangl – Director General at European Commission

154. Michael Zilmer-Johns – Special Adviser to EU High Representative / Vice-President Ashton

155. Alexander Christiani – Ambassador

156. Josef Müllner – Ambassador

157. Thomas Stelzer – Permanent Representative to the UN, Vienna and UN Assistant SecGen

158. Thomas Antoine – Ambassador

159. Michel Ardui – Ambassador

160. Thomas Baekelandt – Ambassador

161. Philippe Beke – Ambassador

162. Jean-Luc Bodson – Ambassador

163. Frank Carruet – Ambassador

164. France Chainaye – Ambassador

165. Philippe Colyn – Ambassador

166. Joris Couvreur – Ambassador

167. Leo D'aes – Ambassador

168. Pol De Witte – Ambassador

169. Jean-François Delahaut – Ambassador

170. Bénédicte Frankinet – Ambassador

171. Wilfried Geens – Ambassador

172. Michel Godfrind – Ambassador

173. Ivo Goemans – Ambassador

174. Françoise Gustin – Ambassador

175. Danielle Haven – Consul General

176. Philippe Jottard – Ambassador

177. Michel Lastchenko – Ambassador

178. Luc Liebaut – Ambassador

179. Dirk Loncke – Ambassador

180. Jean-Louis Mignot – Ambassador

181. Christian Monnoyer – Ambassador

182. Bruno Neve – Ambassador

183. Renier Nijskens – Ambassador

184. Bart Ouvry – Ambassador

185. Leo Peeters – Ambassador

186. Paul Rietjens – Director General

187. Nancy Rossignol – Ambassador

188. Jozef Smets – Ambassador; EU Ambassador

189. Johan Swinnen – Ambassador

190. Luc Teirlinck – Ambassador

191. Frank Van De Craen – Ambassador

192. Jan Van Dessel – Ambassador

193. Alain Van Gucht – Ambassador

194. Rudi Veestraeten – Ambassador

195. Dirk Verheyen – Ambassador

196. Marc Vinck – Ambassador

197. Lode Willems – Ambassador

198. Uliana Bogdanska – Ambassador

199. Erato Kozakou-Marcoullis – Minister for Foreign Affairs

200. Mogens Lykketoft – Foreign Minister; President of UN General Assembly

201. Geert Aagaard Andersen – Ambassador

202. Torben Brylle – Ambassador; EUSR for Sudan

203. Bo Jensen – Ambassador

204. Gert Meinecke – Ambassador

205. John Nielsen – Ambassador

206. Mogens Pedersen – Ambassador

207. Niels Pultz – Ambassador

208. Bjarne H Sørensen – Ambassador

209. Jan Top Christensen – Ambassador

210. Bruno Aubert – Ambassador

211. Marc Barety – Ambassador

212. Denis Bauchard – Ambassador

213. Brigitte Curmi – Ambassador

214. Frédéric Desagniaux – Ambassador

215. Jean-Michel Gaussot – Ambassador

216. Stéphane Gompertz – Ambassador

217. Eric Lavertu – Ambassador

218. Patrick Nicoloso – Ambassador

219. Patrice Paoli – Ambassador

220. Christine Robichon – Ambassador

221. François Sénémaud – Ambassador

222. Thierry Viteau – Ambassador

223. Nada Yafi – Ambassador

224. Michael Bock – Ambassador

225. Christian Clages – Ambassador

226. Bernd Erbel – Ambassador

227. Hansjörg Haber – Ambassador; EU Ambassador

228. Bernhard Kampmann – Ambassador

229. Matthias Meyer – Ambassador

230. Christian Much – Ambassador

231. Carola Müller-Holtkemper – Ambassador

232. Bernd Mützelburg – Ambassador; Special Commissioner for Afghanistan

233. Heinz Peters – Ambassador

234. Eberhard Pohl – Ambassador

235. Peter Prügel – Ambassador

236. Birgitta Siefker – Ambassador

237. Brita Wagener – Ambassador

238. Thomas Wriessnig – Ambassador

239. Maria Logotheti – Expert Minister Counsellor ad honorem

240. Lorenzo Angeloni – Ambassador

241. Marco Baccin – Ambassador

242. Luciano Barillaro – Ambassador

243. Francesco Bascone – Ambassador

244. Piero Benassi – Ambassador

245. Mario Boffo – Ambassador

246. Alberto Bradanini – Ambassador

247. Giovanni Brauzzi – Ambassador

248. Jolanda Brunetti – Ambassador

249. Sergio Busetto – Ambassador

250. Rocco Cangelosi – Ambassador

251. Francesco Caruso – Ambassador

252. Ino Cassini – Ambassador

253. Rosaria Coniglio – Ambassador

254. Fabio Cristiani – Ambassador

255. Antonio d’Andria – Ambassador

256. Francesco Aloisi de Larderel – Ambassador

257. Eugenio D’Auria – Ambassador

258. Vincenzo De Luca – Ambassador

259. Enrico De Maio – Ambassador

260. Anna Della Croce – Ambassador

261. Roberto Di Leo – Ambassador

262. Pasquale Ferrara – Ambassador

263. Giovanni Ferrero – Ambassador

264. Paolo Foresti – Ambassador

265. Luca Fornara – Ambassador

266. Giovanni Germano – Ambassador

267. Michele Giacomelli – Ambassador

268. Luca Giansanti – Ambassador

269. Franco Giordano – Ambassador

270. Roberto Mazzotta – Ambassador

271. Elio Menzione – Ambassador

272. Sergio Mercuri – Ambassador

273. Gian Giacomo Migone – EU Ambassador

274. Giuseppe Mistretta – Ambassador

275. Enrico Nardi – Ambassador

276. Ferdinando Nelli Feroci – Ambassador

277. Roberto Nigido – Ambassador

278. Angelo Persiani – Ambassador

279. Michelangelo Pipan – Ambassador

280. Natalia Quintavalle – Ambassador

281. Cesare Ragaglini – Ambassador

282. Cristina Ravaglia – Ambassador

283. Giancarlo Riccio – Ambassador

284. Giacomo Sanfelice – Ambassador

285. Lucio Alberto Savoia – Ambassador

286. Massimo Spinetti – Ambassador

287. Vittorio Surdo – Ambassador

288. Raniero Vanni d’Archirafi – Ambassador

289. Gianfranco Varvesi – Ambassador

290. Francis M. O'Donnell – Ambassador; UN Resident Coordinator

291. Laetitia van den Assum – Ambassador

292. Eugenio Bregolat Obiols – Ambassador

293. Santiago Cabanas Ansorena – Ambassador

294. Juan Manuel Cabrera – Ambassador

295. Luis Calvo Merino – Ambassador

296. Carles Casajuana Palet – Ambassador

297. Dámaso De Lario – Ambassador

298. Rafael Dezcallar de Mazarredo – Ambassador

299. José Luis Dicenta Ballester – Ambassador

300. Alfonso Díez Torres – Ambassador

301. Silvia Escobar Moreno – Ambassador for Human Rights

302. Antonio Lopez Martínez – Ambassador

303. Juan Manuel López Nadal – Ambassador

304. Alfonso López Perona – Ambassador

305. Nicolás Martínez-Fresno – Ambassador

306. Eudaldo Miralpeix Martínez – Ambassador

307. Juan Manuel Molina Lamothe – Ambassador

308. Diego Muñiz Lovelace – Ambassador

309. Agustín Santos Maraver – Ambassador, Permanent Representative to the UN

310. Antonio Segura Morís – Ambassador

311. Francisco Villar Ruiz de Urbina – Ambassador

312. Juan Antonio Yáñez-Barnuevo – Permanent Representative to the UN

313. Lena Hjelm Wallén – Deputy Prime Minister and Foreign Minister

314. Hans Blix – Foreign Minister; Director General IAEA; Executive Chairman UNMOVIC

315. Jan Eliasson – Foreign Minister; Deputy Secretary General of the UN

316. Margot Wallström – Foreign Minister; First Vice-President of European Commission

317. Gun Britt Andersson – State Secretary; Director UNRWA, Jerusalem

318. Mats Hellström – Minister of Trade

319. Pierre Schori – Minister; Ambassador; MEP

320. Mats Karlsson – State Secretary

321. Mats Åberg – Ambassador

322. Lennart Båge – Ambassador

323. Örjan Berner – Ambassador

324. Kenneth Bertilsson – Consul General

325. Cecilia Björner – Ambassador

326. Anders Bjurner – Ambassador

327. Agneta Bohman – Ambassador

328. Hans Corell – Former Ambassador; UN Under Secretary General

329. Ulrika Cronenberg Mossberg – Ambassador

330. Ann Dismorr – Ambassador; UNRWA Director, Lebanon

331. Rolf Ekeus – Ambassador; Director UN Special Commission on Iraq

332. Nils Eliasson – Ambassador

333. Björn Elmér – Ambassador

334. Stig Elvemar – Ambassador

335. Marika Fahlén – Ambassador

336. Caroline Fleetwood – Ambassador

337. Harald Fries – Ambassador

338. Lars-Erik Grundell – Ambassador

339. Jan Henningsson – Director

340. Staffan Herrström – Ambassador

341. Ulf Hjertonsson – Ambassador

342. Ingmar Karlsson – Ambassador

343. Maj-Inger Klingvall – Ambassador

344. Ingemar Lindahl – Ambassador

345. Börje Ljunggren – Ambassador

346. Hans Lundborg – Ambassador

347. Hans Magnusson – Ambassador

348. Johan Molander – Ambassador

349. Peter Osvald – Ambassador

350. Torbjörn Pettersson – Ambassador

351. Lars Ronnås – Ambassador

352. Karin Roxman – Ambassador

353. Fredrik Schiller – Ambassador

354. Lena Sundh – Ambassador

355. Peter Tejler – Ambassador

356. Lars Vargö – Ambassador

357. Catherine von Heidenstam – Ambassador

358. Eva Walder – Ambassador

 

 

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

