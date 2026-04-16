Ξεκινά η «μάχη» για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ

Οι υποψήφιοι για τη θέση του ΓΓ των ΗΕ θα συμμετάσχουν στις 21 και 22 Απριλίου σε διαδραστικούς διαλόγους, κατά τους οποίους θα παρουσιάσουν το όραμά τους για τον Οργανισμό και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις κρατών-μελών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την ηγετική τους εμπειρία, τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και τους τρεις βασικούς πυλώνες του οργανισμού — «ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Αναλένα Μπέρμποκ, «για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη εισέρχονται στη διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς προκλήσεις».

Η κ. Μπέρμποκ, η οποία θα συγκαλέσει τους διαλόγους, χαρακτήρισε τη διαδικασία «καθοριστική στιγμή» για την επιλογή του επόμενου επικεφαλής του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι «σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων και ενώ θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών τίθενται υπό αμφισβήτηση, ο κόσμος χρειάζεται τα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από ποτέ και έναν Γενικό Γραμματέα που να μπορεί να προσφέρει ισχυρή, αρχών και αποτελεσματική ηγεσία».

Όπως ανέφερε, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα αναλάβει όχι μόνο τη διαχείριση πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων αλλά και την προώθηση «ουσιωδών μεταρρυθμίσεων ώστε τα Ηνωμένα Έθνη να είναι έτοιμα για το μέλλον».

Κατά τη διάρκεια των τρίωρων διαλόγων, οι υποψήφιοι θα έχουν έως δέκα λεπτά για εναρκτήρια δήλωση, η οποία θα ακολουθείται από ερωτήσεις κρατών-μελών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι ηγετικές τους ικανότητες και η εμπειρία τους. Όπως επισημαίνεται, ο τρόπος με τον οποίο οι υποψήφιοι θα ανταποκριθούν στο εύρος των ερωτήσεων θα αποτελέσει «καθοριστική στιγμή στη διαδικασία επιλογής» και θα τους επιτρέψει να αποδείξουν τη λογοδοσία τους απέναντι στα 193 κράτη-μέλη.

Η Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε επίσης ότι «η επιλογή Γενικού Γραμματέα θα δείξει αν τα Ηνωμένα Έθνη εκπροσωπούν πραγματικά τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους που υπηρετούμε και τη διαφορετικότητα της παγκόσμιας κοινότητας στον 21ο αιώνα», προσθέτοντας ότι «η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας».

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 21 Απριλίου θα εμφανιστούν η Μισέλ Μπατσελέ Χέρια και ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, ενώ στις 22 Απριλίου θα ακολουθήσουν η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν Μαγιούφις και ο Μάκι Σαλ.

Η διαδικασία θα οργανωθεί σε δύο θεματικές ενότητες: «αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες, εμπειρία και δεξιότητες των υποψηφίων για έναν ισχυρό και έτοιμο για το μέλλον οργανισμό» και «οι τρεις πυλώνες των Ηνωμένων Εθνών: ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα».

