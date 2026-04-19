VIDEO: Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό λάθος του αιώνα -Σε ποιά χώρα έφτιαξαν αυτοκινητόδρομο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 12 χρόνια

Ένα τμήμα αυτοκινητοδρόμου στη Γερμανία, μήκους περίπου 18 χιλιομέτρων, ολοκληρώθηκε πριν από 12 χρόνια, ωστόσο παραμένει μέχρι και σήμερα κλειστό για έναν πρωτάκουστο λόγο.

Για μία χώρα που παραδοσιακά αποτελεί συνώνυμο του προγραμματισμού, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας, τέτοιες ειδήσεις είναι πραγματικά παράδοξες, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες «πανωλεθρίες» στην ιστορία της οδοποιίας.

Πιο συγκεκριμένα, το φιάσκο αφορά ένα τμήμα μήκους 17,6 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου A4, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2014 και ήταν έτοιμο να ενταχθεί στο δίκτυο της γερμανικής Autobahn. Άσφαλτος, σήμανση, γέφυρες και τεχνικά έργα παραδόθηκαν όπως ακριβώς προέβλεπε ο σχεδιασμός, όμως η κυκλοφορία δεν ξεκίνησε ποτέ.

Ο λόγος δεν είχε να κάνει με τεχνικά προβλήματα ή αστοχίες του έργου, αλλά με την απόφαση για επέκταση ενός γειτονικού ορυχείου, η οποία ανέτρεψε τον αρχικό χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν ο ολοκαίνουργιος αυτοκινητόδρομος να μείνει «ορφανός» από κυκλοφορία και να μετατραπεί σε μια υποδομή χωρίς πρακτικό ρόλο στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Αντί να παραδοθεί στην κυκλοφορία, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου αφέθηκε στην τύχη του και στα στοιχεία της φύσης, τα οποία ανέλαβαν σταδιακά να «πάρουν πίσω» τον χώρο.

Με δεδομένο μάλιστα ότι η λειτουργία του ορυχείου δεν πρόκειται να τερματιστεί πριν από το 2040, το ενδεχόμενο τα 17,6 χιλιόμετρα του A4 της γερμανικής Autobahn να ενταχθούν στο οδικό δίκτυο της χώρας θεωρείται πλέον εξαιρετικά απίθανο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι, μετά το τέλος της λειτουργίας του ορυχείου, η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται σήμερα η εξόρυξη προβλέπεται να πλημμυρίσει με νερό, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Γερμανίας σε έκταση, μετά τη λίμνη της Κωνστάντζα, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ελβετία και καταλαμβάνει 536 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το παρακάτω βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό στο Youtube και εξηγεί τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του «στοιχεΙωμένου» αυτοκινητόδρομου της Γερμανίας.

