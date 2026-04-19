Το Ιράν δημοσιεύει βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις: Ισχυρίζεται ότι ανανεώνει το οπλοστάσιό του ταχύτερα απ' ό,τι πριν τον πόλεμο

Πιο γρήγορα απ' ό,τι πριν τον πόλεμο έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα αποθέματά του σε εκτοξευτές πυραύλους και drone το Ιράν δήλωσε ο διοικητής Αεροδιαστημικής των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί όπως μετέδωσε το Nournews.

«Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η ταχύτητά μας στην ενημέρωση και την αναπλήρωση των πλατφορμών εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Γνωρίζουμε ότι ο εχθρός είναι ανίκανος να (σ.σ. κάνει κάτι αντίστοιχο) και είναι αναγκασμένος να φέρει πυρομαχικά από την άλλη άκρη του κόσμου σταδιακά» πρόσθεσε ο Μουσαβί.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, με έναν από τους βασικούς στόχους να είναι η αποδυνάμωση της ιρανικής ικανότητας πυραυλικών επιθέσεων.

Οι δηλώσεις του Mousavi έρχονται σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρώντας να δείξουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Η τοποθέτηση του Ιρανού αξιωματούχου συνοδεύτηκε από επεξεργασμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να επιθεωρεί υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται εικόνες από drones, πυραύλους και εκτοξευτές που βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, καθώς και πλάνα από εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ιρανικών δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Δεν μπορέσαμε να το επαληθεύσουμε, λέει το Reuters.

cnn.gr/protothema.gr