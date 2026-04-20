Η CENTCOM επιβεβαίωσε το ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο και δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση - Προειδοποιεί για αντίποινα το Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε στο “X” ότι αμερικανικές δυνάμεις «που επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα εφάρμοσαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού εναντίον ενός φορτηγού πλοίου υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι».

Ανέφερε ότι, αφού εξέδωσε πολλαπλές προειδοποιήσεις σε διάστημα έξι ωρών, το πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των ΗΠΑ, οπότε και δέχτηκε πυρά.

Παράλληλα, δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίθεση αυτή.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο υπό ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό. Αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance διέταξε το πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιό του. Το Spruance αχρήστευσε την πρόωση του Touska πυροβολώντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού προς το μηχανοστάσιο του Touska.

«Αμερικανοί πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο πλοίο που δεν συμμορφώθηκε, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανάρτηση της CENTCOM:

«Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα εφάρμοσαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού εναντίον ενός φορτηγού πλοίου υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι, στις 19 Απριλίου.

Το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) αναχαίτισε το M/V Touska καθώς αυτό διέσχιζε το βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας με ταχύτητα 17 κόμβων, κατευθυνόμενο προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο υπό ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance διέταξε το πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιό του. Το Spruance αχρήστευσε την πρόωση του Touska πυροβολώντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού προς το μηχανοστάσιο του Touska. Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο πλοίο που δεν συμμορφώθηκε, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διατάξει 25 εμπορικά πλοία να κάνουν αναστροφή ή να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι.»

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν ένα ιρανικό πλοίο, που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό, στον Κόλπο του Ομάν.

«Σήμερα (Κυριακή), ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρων και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για αυτούς», έγραψε στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αντίδραση του Ιράν

Το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» μετά την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ

Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.

Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσχεση του ιρανικής σημαίας πλοίου TOUSKA από τον αμερικανικό στρατό ως «ναυτική και ένοπλη ληστεία». Το πλοίο κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία με drones μετά την επιχείρηση, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση.

Πηγή: protothema.gr, ertnews.gr