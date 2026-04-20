Τρεις νεκροί μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό σε πλεούμενο διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική (βίντεο)

Στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Ακόμη τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον πλεούμενου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το γεγονός αυτό αυξάνει σε τουλάχιστον 180 τον απολογισμό των θυμάτων της εκστρατείας στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική θάλασσα που βάζει στο στόχαστρο σκάφη που παρουσιάζονται ως εμπλεκόμενα στη διακίνηση ουσιών προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την αμερικανική αγορά -- χαρακτήρισε πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από πέρυσι και αναφέρεται συνεχώς σε «ναρκωτρομοκράτες».

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») έκανε λόγο μέσω X για «θανάσιμο πλήγμα» εναντίον πλεούμενου «επιδιδόμενου σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», που εκμεταλλεύονταν «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και ότι εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Τρεις άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής», πρόσθεσε, παρέθεσε «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων που απαθανατίζει την καταστροφή του σκάφους.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον έξι αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής τον Απρίλιο.

Πηγή: protothema.gr

