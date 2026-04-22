«Τέχνασμα» πριν από νέα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση η παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ, λέει το Ιράν

|

Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχει ουσιαστική διαφορά «από τους βομβαρδισμούς» , δήλωσε ο σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες Τρίτη το βράδυ ότι παρατείνει μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «σίγουρα» αποτελεί «στρατήγημα» προκειμένου να «εξασφαλιστεί χρόνος» προτού εξαπολυθεί «νέα αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον του Ιράν, έκρινε αργά το βράδυ χθες Τρίτη ο Μάχντι Μοχαμαντί, σύμβουλος του Προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ—πολιτικού με αυξανόμενη επιρροή, που ηγήθηκε της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις—εκτιμώντας πως είναι ώρα η ιρανική πλευρά να «πάρει την πρωτοβουλία» των κινήσεων.

Η παράταση της ανακωχής «δεν σημαίνει τίποτα», υποστήριξε ο κ. Μοχαμαντί, ο οποίος εκφράστηκε μέσω X στα περσικά. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν έχει ουσιαστική διαφορά «από τους βομβαρδισμούς» και «πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτική ανταπόδοση».

Πριν από την ανακοίνωση του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρανική πολιτική ηγεσία είπε πως οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, αλλά με την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά θα εγκαταλείψει την πολιτική των πιέσεων και των απειλών και θα πάψει να αξιώνει ουσιαστικά «παράδοση άνευ όρων» του Ιράν.

Η ιρανική πλευρά καταδίκασε έντονα την αναχαίτιση και τη σύλληψη δύο εμπορικών πλοίων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας, με τη δεύτερη να καταγράφεται χθες, κάνοντας λόγο για «πειρατεία στη θάλασσα» και «κρατική τρομοκρατία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

