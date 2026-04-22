Το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά του Ομάν

Πυρ σε βάρος πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων άνοιξε το Ιράν στα βορειοανατολικά του Ομάν.

Σύμφωνα με το Tasnim το πλοίο είχε «αγνοήσει τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις» του ιρανικού στρατού.

Ο UKMTO δήλωσε ότι «ο πλοίαρχος ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο προσεγγίστηκε από ένα πυροβόλο του IRGC» το οποίο «στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον του πλοίου» και «προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα».

«Δεν αναφέρθηκαν πυρκαγιές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όλο το πλήρωμα ανέφερε ότι είναι ασφαλές» ανέφερε.

Πηγή: cnn