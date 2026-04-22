Για στρατιωτικές ισορροπίες-ενίσχυση συμμαχίας συζήτησε ο ΓΓ ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Άγκυρα βρέθηκαν οι στρατιωτικές ισορροπίες και η ενίσχυση της συμμαχίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, συζητήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας για το 2027, με την Άγκυρα να πλησιάζει – όπως αναφέρεται – τους στόχους της Χάγης του ΝΑΤΟ, αλλά και οι εργασίες για το πολυεθνικό σώμα της Συμμαχίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια του τουρκικού εναέριου χώρου και στην ενσωμάτωση των συστημάτων αεράμυνας της χώρας στη δομή του ΝΑΤΟ, με τον κ. Ρούτε να επισημαίνει τη σημασία της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι το «Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των συμμάχων στον τομέα των εξοπλισμών.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ αναφέρει ακόμη ότι στις συζητήσεις αναμένεται να τεθούν το άνοιγμα του Κόλπου, η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο, η πορεία της Τουρκίας στο θέμα των F-35, καθώς και οι εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι μεταξύ των βασικών θεμάτων θα είναι και η σχεδιαζόμενη συγκρότηση μιας νέας πολυεθνικής δομής ασφαλείας, που περιγράφεται ως μία από τις τέσσερις κύριες επικεφαλίδες της συνάντησης.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές διαφωνίες, το Κυπριακό, αλλά και η επιδίωξη της Άγκυρας να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο τουρκικές αμυντικές εταιρείες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ