Ονούφριος Κουλλά για αναπομπές εκποιήσεων: Θα συμπεριφερθούμε υπεύθυνα

«Θα συμπεριφερθούμε υπεύθυνα με τις αναπομπές για τις εκποιήσεις, όπως κάναμε και κατά την ψήφιση προτάσεων νόμων. Δεν θα πειραματιστούμε επειδή έχει εκλογές», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

«Με την οικονομία δεν παίζουμε. Οι δύσκολες συγκυρίες με την κρίση στη Μέση Ανατολή, επιβάλλουν να επιδείξουμε όλοι ακόμη περισσότερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα», τονίζει.

«Θα στηρίξουμε εκείνες τις προτάσεις που βοηθούν στη βελτίωση του πλαισίου για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, αλλά όχι οριζόντια μέτρα που θα προκαλέσουν κόστος στην οικονομία, στους καταθέτες, τους συνεπείς δανειολήπτες και τους εγγυητές», προσθέτει.

Όπως σημειώνει, ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος στήριξης ευάλωτων δανειοληπτών είναι ένα νέο σχέδιο «ενοίκιο έναντι δόσης», με συγκεκριμένα κριτήρια. «Αυτό απαιτούμε να γίνει από πλευράς κυβέρνησης», αναφέρει.

Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία επιτροπής οικονομικών

Σημειώνεται ότι η επιτροπή οικονομικών συνεδριάζει από το πρωί σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία για να εξετάσει τις αναπομπές των νόμων.

Η Ολομέλεια της Βουλής που θα ξεκινούσε στις 11 το πρωί, μετατέθηκε για τις 11.45 λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας πριν την αυτοδιάλυσή της για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.