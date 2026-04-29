Ο CIBA εντάσσεται στη δύναμη του ΚΕΒΕ

Το ΚΕΒΕ ανακοινώνει την ένταξη του Κυπριακού Συνδέσμου Διεθνών Επιχειρήσεων (CIBA) στη δύναμή του, ενισχύοντας περαιτέρω τη συλλογική εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου σε εθνικό επίπεδο.

Ο CIBA εκπροσωπεί τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση και διασφάλιση των συμφερόντων του κλάδου.

Οι εταιρείες-μέλη του CIBA δραστηριοποιούνται, ενδεικτικά, στους ακόλουθους τομείς:

Ø Διεθνείς επιχειρηματικές υπηρεσίες και δραστηριότητες έδρας (headquarters activities)

Ø Χρηματοοικονομικές, λογιστικές, νομικές και φορολογικές υπηρεσίες

Ø Ναυτιλία και ναυτιλιακές υπηρεσίες

Ø Τεχνολογία, ΤΠΕ (ICT), λογισμικό και ψηφιακές υπηρεσίες

Ø Επενδύσεις και διαχείριση κεφαλαίων

Ø Υπηρεσίες υποστήριξης διεθνών εταιρικών δομών (Corporate Services)

Ø Έρευνα, καινοτομία και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ένταξη του CIBA στο ΚΕΒΕ ενισχύει τη συλλογική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού πλαισίου διαλόγου και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής.

Η ένταξη επισφραγίστηκε στο πλαίσιο συνάντησης υποδοχής που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, παρουσία εκπροσώπων των δύο οργανισμών.

Το ΚΕΒΕ καλωσορίζει το CIBA στη δύναμή του και προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας.