Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ για έκδοση Αϊκούτ: «Μας έλειψαν οι εγκληματίες εδώ; Γιατί φέρνουν πίσω αυτόν τον απατεώνα;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αντιδράσεις πολιτών στο Ισραήλ σε ό,τι αφορά την επιστροφή στη χώρα από την Κύπρο του καταδικασθέντα για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Αϊκούτ, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του εκεί.

Στην ολότητά τους σχεδόν, στα σχόλιά τους σε ισραηλινά ΜΜΕ που ασχολήθηκαν με το θέμα, πολίτες καταφέρονται εναντίον του σφετεριστή.

«Μόνο μην μπερδεύεστε: παραβίασε τον κυπριακό νόμο», έγραψε ένας αναγνώστης. «Δεν καθόταν απλώς εκεί στη φυλακή· είναι ένοχος. Του έκαναν χάρη που του επέτρεψαν να εκτίσει την ποινή στη χώρα», πρόσθεσε.

Ο νόμος είναι νόμος, έγραψε ένας άλλος, κακίζοντας τη στάση κάποιων οι οποίοι, όπως είπε, έσπευσαν «να κατηγορήσουν τις κυπριακές Αρχές για αντισημιτισμό», αναφέροντας: «Όπως πάντα, η ίδια κασέτα... Όταν ένας Εβραίος κλέβει, επιτρέπεται· όταν ένας Εβραίος συλλαμβάνεται και δικάζεται, τότε είναι αντισημιτισμός».

«Τουρκοϊσραηλινός», λέει ένα άλλο σχόλιο και συνεχίζει: «Συνελήφθη για εμπορία ελληνοκυπριακής γης υπό την κάλυψη της τουρκικής σημαίας. Προσέξτε τις δηλώσεις της Κυβέρνησης της Τουρκίας και εκείνες της κυβέρνησης της Κύπρου. Ποιοι είναι μαζί μας και ποιοι είναι εναντίον μας; Χαίρομαι για την οικογένειά του που θα λάβει θεραπεία και του εύχομαι πλήρη ανάρρωση, αλλά αυτή δεν είναι ιστορία ηρωισμού ούτε συγκινητικής διάσωσης».

«Έκανε αδίκημα στην Κύπρο· να καθίσει εκεί στη φυλακή πέντε χρόνια. Δεν τον χρειαζόμαστε εδώ σε εμάς», έγραψε ένας χρήστης.

«Μας έλειψαν δηλαδή οι εγκληματίες εδώ; Γιατί φέρνουν πίσω αυτόν τον απατεώνα;», διερωτήθηκε ένας άλλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ