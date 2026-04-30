Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πόρισμα Αρχής κατά Διαφθοράς για το «Κράτος-Μαφία»: «Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε ότι θα δημοσιοποιηθεί πριν τις εκλογές», λέει ο Φυτιρής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε εξέλιξη η έρευνα για την υπόθεση «Σάντη» με συνδρομή FBI - Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση, στόχος να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατό»

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση «Σάντη», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, την Πέμπτη, χωρίς, ωστόσο, να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά το τέλος της τελετής αποφοίτησης Δοκίμων Αστυνομικών των σειρών 159, 160 και 161, στην Ακαδημία Αστυνομίας, ο κ. Φυτιρής ρωτήθηκε για την ομάδα ειδικών του FBI που συνδράμουν στην υπόθεση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι «το FBI είναι στην Κύπρο, συνδράμει στο έργο της Αστυνομίας, με σκοπό να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η έρευνα και να ηρεμήσει η κατάσταση, να βγει το πόρισμα που να καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των καταγγελιών που έχουν γίνει».

Ερωτηθείς αν οι ειδικοί ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, είπε «δεν μπορώ να μιλήσω για την έρευνα, ούτε είναι αρμοδιότητά μου να εμπλακώ στην ίδια την έρευνα». Σημείωσε ότι το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Αστυνομίας, που θα το δει και με τη Νομική Υπηρεσία και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται.

Ερωτηθείς για τον στόχο της Κυβέρνησης μέσα από την έρευνα, είπε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει στόχο μέσα από τις έρευνες της αστυνομίας. «Αυτό που απαιτεί η Κυβέρνηση είναι να τηρούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί, να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η διαδικασία και να τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της έρευνας, είπε ότι «δεν μπορώ να σας πω για το χρονοδιάγραμμα, αυτό εξαρτάται καθαρά από την ανακριτική ομάδα και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, των μαρτυριών, ώστε να βγει το πόρισμα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο».

Εξάλλου, ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα τον ενημερώσει για το θέμα ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε και για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με το βιβλίο «Κράτος-Μαφία», το οποίο αναμένεται να παραδοθεί άμεσα. Ο κ. Φυτιρής επανέλαβε ότι «στόχος της Κυβέρνησης είναι να τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες και να υπάρχει δικαιοσύνη και ισονομία προς όλες τις κατευθύνσεις».

Σε ερώτηση αν υπάρχει πρόθεση το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως, πριν τις εκλογές, για σκοπούς διαφάνειας, είπε ότι «δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Έχει μια διαδικασία η Αστυνομία με τη Νομική Υπηρεσία. Δεν μπορεί να αποφασίσει η Κυβέρνηση αν θα δημοσιευτεί το πόρισμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.

