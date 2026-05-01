Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 38χρονος μοτοσικλετιστής στο ΓΝ Πάφου μετά από οδική σύγκρουση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 38χρονος μοτοσικλετιστής στην Πάφο μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 10.40 χθες βράδυ στη λεωφόρο Χρυσονέρας στην Κισσόνεργα με κατεύθυνση την Πέγεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ ο 38χρονος κάτοικος Πάφου, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην πιο πάνω λεωφόρο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος να σημειωθεί, δεν έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Στην οδηγό του οχήματος διενεργήθηκε έλεγχος ναρκοτέστ και αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη.

Η Τροχαία Πάφου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας συνεχίζουν τις εξετάσεις.