Leptos: Αυξημένα κέρδη για τις εταιρείες του ομίλου το 2025

Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσαν για το 2025 οι εταιρείες του ομίλου Leptos, Leptos Calypso Hotels και Πανδώρα Επενδύσεις.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Leptos Calypso Hotels ανήλθαν στα €4,8 εκατ. από €2,7 εκατ. το 2024.

Το 2025 τα εισοδήματα του Συγκροτήματος και της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά €4.701.429 και €4.152.348 αντίστοιχα, το οποίο οδήγησε σε μια αύξηση του κέρδους από εργασίες κατά 54% και 81% αντίστοιχα.

Η αύξηση των εισοδημάτων και του κέρδους από εργασίες οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχημένη εμπορική πολιτική και στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων του Συγκροτήματος.

Η οικονομική κατάσταση, η εξέλιξη και η επίδοση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, όπως παρουσιάζεται στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.

Παρόλα αυτά, η Διεύθυνση λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω τα αποτελέσματα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους 2025, το Συγκρότημα μείωσε τον δανεισμό του κατά €6,4 εκατ. από €53,2 εκατ. σε €46,8 εκατ.

Η σχέση του δανεισμού προς το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων έχει μειωθεί από 40% σε 32%.

Η καθαρή θέση του Συγκροτήματος (net asset value), δηλαδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (μετά την αφαίρεση του συμφέροντος της μη ελέγχουσας συμμετοχής), ανέρχεται σε €78,3 εκατ. (2024: €68,5 εκατ.) η οποία επί του συνόλου των 128.989.389 εκδομένων μετοχών, αντιστοιχεί σε 60,73 σεντς ανά μετοχή (2024: 53,12 σεντς) (καθαρή θέση/σύνολο των εκδομένων μετοχών).

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος

Η εταιρεία υπέβαλε τον Δεκέμβριο 2018 αίτηση για πολεοδομική άδεια προσθηκομετατροπών στο ξενοδοχείο Coral Beach που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του ξενοδοχείου και την δημιουργία μεικτής τουριστικής ανάπτυξης (διαμερίσματα, αύξηση αριθμού δωματίων, δημιουργία επιπρόσθετων κοινόχρηστων χώρων). Η εξέταση της αίτησης συνεχίζεται.

Επίσης, το Συγκρότημα έχει εξασφαλίσει άδεια για την επέκταση του ξενοδοχείου Paphos Gardens Holiday Resort στην Πάφο και έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου Elia στα Χανιά κάτω από την από κοινού ελεγχόμενη Orchord Corporation Ltd

Πανδώρα Επενδύσεις

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Πανδώρα Επενδύσεις ανήλθαν σε €2,8 εκατ. έναντι κερδών €393 χιλ. το 2024.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος ανήλθε σε €78,1 εκα. από €70,2 εκατ. το 2024. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση στις αναγνωρισμένες πωλήσεις ακινήτων κατά τη διάρκεια του έτους.

Κατά το 2025, έχουν υπογραφτεί συμβόλαια για πωλήσεις ακινήτων και άλλα εισοδήματα από σχετικές δραστηριότητες ύψους €168,7 εκατ. (συμπεριλαμβάνει τη πώληση του πύργου Oceanous της θυγατρικής εταιρείας Ergomakers Limited ύψους €102,8 εκατ.) (2024: €57 εκατ.) από τα οποία €915,000 (2024: €μηδέν) αφορούν τις πωλήσεις του έργου "Del Mar", σημειώνοντας αύξηση κατά €111,7 εκατ. (196%) από το προηγούμενο έτος.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το ύψος των συμβολαίων που υπογράφτηκαν για την πώληση ακινήτων και δεν έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα ανέρχονταν σε €303,3 εκατ. (2024: €193,8 εκατ.). Στον κύκλο εργασιών δεν συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρισμένες πωλήσεις του έργου "Del Mar" ύψους €457,500 (50% του €915,000) (2024: €4,5 εκατ. (50% του €8,9 εκατ.)) της εταιρείας Cypeir Properties Limited της οποίας το Συγκρότημα κατέχει το 50% των μετοχών και λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity accounting).

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) του Συγκροτήματος ανέρχονται σε €14,3 εκατ. (2024: €8,9 εκατ.). Στα κέρδη αυτά συμπεριλαμβάνεται κέρδος δίκαιης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα ύψους € 1,8 εκατ. (2024: € 2,2 εκατ. ), κέρδος απο αναδιοργάνωση δανεισμού ύψους €878,582 (2024: €μηδέν) και μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες €317,335 (2024: €861,409).

Το μικτό κέρδος για το έτος ανήλθε σε €36,3 εκατ. (2024: €26,8 εκατ.). Η αύξηση οφείλεται στην αναγνώριση πωλήσεων αυξημένου αριθμού ακινήτων που ήταν υπό κατασκευή και που κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στους πελάτες του Συγκροτήματος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καθώς και πώληση γής με υψηλότερο ποσοστό μεικτού κέρδους.

Το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος για το έτος ανήλθε σε €2,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €360,4 χιλ. το 2024. Η αύξηση στην καθαρή κερδοφορία οφείλεται κυρίως στις ακόλουθες αυξομειώσεις: αύξηση στο μεικτό κέρδος ύψους €9,5 εκατ., αύξηση στα έξοδα πωλήσεων και διοίκησης ύψους €4,4 εκατ., κέρδος από αναδιοργάνωση δανεισμού ύψους €878,6 χιλ., αύξηση στη φορολογία ύψους €3,3 εκατ. εκ των οποίων €3,3 εκατ. οφείλεται σε αναβαλλόμενη φορολογία λόγω της αλλαγής των φορολογικών συντελεστών απο 12,5% σε 15%, στη μείωση στα χρηματοδοτικά έξοδα κατά €345,4 χιλ., στη μείωση του μεριδίου κέρδους απο συνδεδεμένες εταιρείες κατά €544,1 χιλ. και στη μείωση του κέρδους απο επανεκτίμηση ακινήτων ύψους €329,7 χιλ.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το Συγκρότημα μείωσε τον δανεισμό του κατά €13,2 εκατ. (από €96,4 εκατ. σε €83,2 εκατ.), επένδυσε σε καινούργιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αξίας €254,020 (2024: €554,236) τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με μετρητά που προήλθαν από εργασίες.