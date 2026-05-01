Υψηλό 4 ετών, τα $126, άγγιξε την Πέμπτη η τιμή πετρελαίου Μπρεντ

Σε υψηλό τεσσάρων ετών ανήλθε την Πέμπτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, με το Μπρεντ να αγγίζει τα 126 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ανησυχιών για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το AFP, η τιμή του διεθνούς αργού πετρελαίου Μπρεντ αυξήθηκε πέραν του 7%, στα 126 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσει στη συνέχεια χαμηλότερα.

Η αγορά πετρελαίου διαταράχθηκε μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, και από την αναφορά του ότι θα ενημερωθεί για πιθανές νέες στρατιωτικές επιθέσεις.

«Με μηδενικά σημάδια ειρηνευτικών συνομιλιών και αυξανόμενους φόβους για κλιμάκωση της σύγκρουσης, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδο τους», δήλωσε ο Τζιμ Ριντ, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, πριν οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν στο υψηλότερο σημείο τους.

«Οι επενδυτές προεξοφλούν μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση», πρόσθεσε, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Τραμπ αναμένεται να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν από τον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσαν στην πλατφόρμα ειδήσεων Axios δύο πηγές με γνώση του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ σημείωσαν πτώση στη συνέχεια κατά 3,2%, στα $114,22, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 1,4%, στα $105,38.

Τα δύο συμβόλαια του αργού παρουσιάζουν αύξηση γύρω στο 60% από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ισραήλ κατά Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ