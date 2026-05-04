Τρεις στους δέκα Κυπρίους εργάζονται και τα Σαββατοκύριακα, με τη χώρα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την 1η Μαΐου, το 2025, το 21,3% των απασχολούμενων στην ΕΕ ηλικίας 15-64 ετών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα.

Η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (47,6%), των εξειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας (47,2%) και των ατόμων με βασικά επαγγέλματα (25,7%).

Μόνο το 18,5% των εργαζομένων εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, το ποσοστό ήταν υψηλότερο μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων: 45,8% για όσους είχαν υπαλλήλους (εργοδότες) και 35,9% για όσους δεν είχαν υπαλλήλους (εργαζόμενοι για αυτοαπασχόληση), καθώς και 45,1% μεταξύ των εργαζομένων που συνεισέφεραν σε οικογενειακές οικογένειες.

Πρωτιά Ελλάδας

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα (31,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (31,3%) και τη Μάλτα (29,2%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (3,0%), την Πολωνία (4,2%) και την Ουγγαρία (6,2%).

Για τους αυτοαπασχολούμενους με υπαλλήλους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό με 75,0%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (65,9%) και τη Γαλλία (61,0%), ενώ η Ουγγαρία (9,9%), η Σλοβακία (15,0%) και η Πολωνία (15,1%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά.