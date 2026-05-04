Τρεις στους δέκα Κυπρίους εργάζονται και τα Σαββατοκύριακα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Τρεις στους δέκα Κυπρίους εργάζονται και τα Σαββατοκύριακα, με τη χώρα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την 1η Μαΐου, το 2025, το 21,3% των απασχολούμενων στην ΕΕ ηλικίας 15-64 ετών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα.

Η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (47,6%), των εξειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας (47,2%) και των ατόμων με βασικά επαγγέλματα (25,7%).

Μόνο το 18,5% των εργαζομένων εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, το ποσοστό ήταν υψηλότερο μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων: 45,8% για όσους είχαν υπαλλήλους (εργοδότες) και 35,9% για όσους δεν είχαν υπαλλήλους (εργαζόμενοι για αυτοαπασχόληση), καθώς και 45,1% μεταξύ των εργαζομένων που συνεισέφεραν σε οικογενειακές οικογένειες.

Πρωτιά Ελλάδας

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα (31,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (31,3%) και τη Μάλτα (29,2%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (3,0%), την Πολωνία (4,2%) και την Ουγγαρία (6,2%).

Για τους αυτοαπασχολούμενους με υπαλλήλους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό με 75,0%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (65,9%) και τη Γαλλία (61,0%), ενώ η Ουγγαρία (9,9%), η Σλοβακία (15,0%) και η Πολωνία (15,1%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

