Καταπολέμηση απάτης, ενοποίηση αγορών, γεωπολιτικές εξελίξεις στο ECOFIN την Τρίτη

Με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ανθεκτικότητας συνέρχονται αύριο Τρίτη στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ecofin, του οποίου θα προεδρεύσει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Ευρωπαίος διπλωμάτης που ενημέρωσε τον Τύπο εξέφρασε αισιοδοξία για πρόοδο σε καίρια ζητήματα, όπως η καταπολέμηση της απάτης και η ενοποίηση των αγορών, ενώ σκιαγράφησε μια γεμάτη ατζέντα τόσο από πλευράς μεταρρυθμίσεων, όσο και από την πλευρά της αξιολόγησης των επιπτώσεων των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης με τον ετήσιο οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο με περιφερειακούς εταίρους, στο πλαίσιο του οποίου η ΕΕ και οι εταίροι της θα εξετάσουν τη συνολική οικονομική κατάσταση και θα συμφωνήσουν σε κοινά συμπεράσματα με στοχευμένες κατευθύνσεις πολιτικής για κάθε χώρα. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον και το καθιερωμένο άτυπο πρωινό των Υπουργών, κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία, ενώ θα υπάρξει και η προβλεπόμενη ενημέρωση από το Eurogroup της Δευτέρας. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τους Υπουργούς να καλούνται να αποτιμήσουν την κατάσταση μετά από περισσότερους από δύο μήνες από την έναρξη της κρίσης.

Κυρίαρχο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τρίτης αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας επί νέου πλαισίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με τον ανώτερο διπλωμάτη, το προτεινόμενο πακέτο περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες, αφενός την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών ΦΠΑ και ευρωπαϊκών υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης και αφετέρου την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών οργανισμών μέσω άμεσης πρόσβασης και ενοποίησης βάσεων δεδομένων. Αυτό, όπως σημείωσε, θα επιτρέψει ταχύτερο εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και διασυνοριακών δικτύων απάτης. Η προεδρία εκτιμά ότι υπάρχει η αναγκαία συναίνεση για την υιοθέτηση «γενικής προσέγγισης».

Δεύτερο βασικό θέμα είναι η πολιτική συζήτηση για το πακέτο ενοποίησης και εποπτείας των αγορών, όπου τονίστηκε ότι πρόκειται για προτεραιότητα της ΕΕ, συνδεδεμένη με την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Το ζήτημα συζητείται για δεύτερη φορά σε επίπεδο Ecofin, σε συνέχεια σχετικών κατευθύνσεων των ηγετών της ΕΕ και ενόψει των προθεσμιών που τίθενται στον οδικό χάρτη για μία ευρωπαϊκή αγορά.

Σε τεχνικό επίπεδο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 12 συνεδριάσεις από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, με τον διπλωμάτη να επισημαίνει ότι διαπιστώνεται ευρεία στήριξη επί των βασικών στόχων του πακέτου, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Ωστόσο, παραμένουν ζητήματα που απαιτούν πολιτικές αποφάσεις, κυρίως ως προς το εύρος της άμεσης εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διακυβέρνηση των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό, η προεδρία έχει διανείμει έγγραφο κατευθύνσεων, με στόχο να διευκολυνθεί η σύγκλιση απόψεων.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η τακτική συζήτηση για τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Όπως σημειώθηκε, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην υλοποίηση του δανείου της ΕΕ ύψους €90 δισ., το οποίο συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη ολοκληρωθεί και οι εκταμιεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Ένα ακόμη θέμα αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη νομοθέτηση, μια άσκηση που αποσκοπεί σε συνέχεια των προσπαθειών της Δανικής προεδρίας, στην καταγραφή του διοικητικού κόστους που προκύπτει από νομοθετικές προτάσεις, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο ανώτερος διπλωμάτης επισήμανε ότι τα ίδια τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών για την ενοποίηση των αγορών και παραμένουν προσηλωμένα στους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2026, αν και παραδέχθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω σύγκλιση σε επιμέρους ζητήματα.

