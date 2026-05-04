Νέο βίντεο από το κατάλευκο τοπίο στο Τρόοδος – Ιστορική χιονόπτωση για μήνα Μάιο

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Φέρνει βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα έφτασε τα 19 εκατοστά γύρω στις 11 το πρωί, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφεται σήμερα, 4 Μαΐου 2026, στο Τρόοδος, όπου το τοπίο ντύθηκε στα λευκά, θυμίζοντας περισσότερο χειμωνιάτικο σκηνικό παρά άνοιξη.

Συγκεκριμένα, στη Χιονίστρα, σημειώθηκε χιονόπτωση και χιονόστρωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται ήδη ως ιστορικό για τον μήνα Μάιο.

Νεότερα πλάνα κατέγραψε σε βίντεο η μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather, η οποία σε ανάρτησή της αναφέρει: «Και όμως δεν είναι Ιανουάριος αλλά 4 Μαΐου 2026 στη Χιονίστρα μετά την ιστορική Μαγιάτικη χιονόπτωση/χιονόστρωση των τελευταίων ωρών».

Το βίντεο αποτυπώνει ένα κατάλευκο τοπίο, με το χιόνι να καλύπτει το έδαφος και τη βλάστηση, δημιουργώντας εικόνες που σπάνια παρατηρούνται αυτή την εποχή στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας πάντως, το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα έφτασε τα 19 εκατοστά γύρω στις 11 το πρωί, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Δείτε το βίντεο:

