Τα ακριβά ενοίκια στην Κύπρο «τρώνε» τους μισθούς- Τι δηλώνουν στον «Π» φορείς της αγοράς

Δυσβάστακτο και απαγορευτικό για την πλειοψηφία της κυπριακής κοινωνίας έχει καταστεί το κόστος ενοικίων. Οι αυξήσεις που καταγράφονται, οι οποίες ξεπερνούν το 30%, ασκούν μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Σε συνδυασμό με το γενικότερο αυξημένο κόστος ζωής, τα υψηλά ενοίκια κάνουν δύσκολο τον αγώνα επιβίωσης.

Τα τελευταία στοιχεία που ανέλυσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνδικάτων, έρχονται να προστεθούν σε σειρά άλλων δεδομένων που καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, με τους μισθούς να μην αρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος στέγασης.

Όπως διαπιστώνεται, το μέσο κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων στη Λευκωσία ανέρχεται στο 85% του κατώτατου μισθού των €1.088, δηλαδή €924. Όσον αφορά τον μέσο όρο ενοικίων στην Κύπρο, τα στοιχεία δείχνουν ότι ανέρχεται στο 42,4% του κατώτατου μισθού, δηλαδή €461. Σε πόλεις όπως η Λεμεσός, είναι γνωστό ότι τα ενοίκια είναι πολύ πιο υψηλά.

Παλεύουν να ζήσουν

«Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να παλεύει να ζήσει εν μέσω και της ακρίβειας που μαστίζει ένεκα του αυξημένου κόστους ενέργειας», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, Πόλυς Κουρουσίδης.

«Τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι επαρκή καθώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την προσιτή στέγη», τονίζει.

Πιέσεις λόγω Airbnb

«Συνεχίζεται η ανοδική τάση στις τιμές των ενοικίων λόγω της περιορισμένης προσφοράς ακινήτων της δευτερογενούς αγοράς (μεταχειρισμένα)», σημειώνει στον «Π» ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Χριστοφορίδη, στην αύξηση των τιμών των ενοικίων συμβάλλει και η επιλογή ιδιοκτητών ακινήτων να διαθέτουν τα ακίνητά τους με τη μέθοδο του Airbnb.

Τη μεγάλη αύξηση των τιμών των ενοικίων καταδεικνύουν και στοιχεία της Eurostat. Μεταξύ του 2015 και του τέταρτου τριμήνου του 2025, οι τιμές των ενοικίων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 30,3% όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος αύξησης είναι 22%.

Πρόσθετη επιδότηση €11 εκατ.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα απόφαση για παραχώρηση πρόσθετης επιδότησης ύψους περίπου €11 εκατ., με στόχο την κάλυψη ακόμη 277 νέων και νεαρών ζευγαριών που είχαν υποβάλει αίτηση στο στεγαστικό σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για νέους και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41ός ετών.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, για την απόφαση λήφθηκε υπόψη η μεγάλη ανταπόκριση των νέων και ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων, που ανήλθαν συνολικά στις 1.018.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, το εν λόγω σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του κράτους, η οποία βασίζεται σε δύο άξονες: (α) την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην ενίσχυση της αγοράς προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα στις αστικές και περιαστικές περιοχές, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη κατοικιών, και (β) την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη στόχευση στις νεαρές οικογένειες, τους νέους και τις κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επιπρόσθετα, η στήριξη των νέων με συγκεκριμένες πολιτικές βρίσκεται υψηλά στη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την οικονομικά προσιτή στέγαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα της στέγασης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της άτυπης υπουργικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατάσταση στην ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα μέσα ενοίκια είναι κατά μέσο όρο €218 υψηλότερα από τους εθνικούς κατώτατους μισθούς.

Το μέσο κόστος ενοικίου είναι πάνω από €700 περισσότερο από τον κατώτατο μισθό στην Πράγα, τη Λισαβόνα και το Δουβλίνο, ενώ είναι πάνω από €400 περισσότερο στην Αθήνα, την Μπρατισλάβα, τη Βουδαπέστη και τη Βαλέτα.

Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι σε πέντε χώρες (Μάλτα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Εσθονία) δαπανούν περισσότερο από το ήμισυ των μισθών τους για την ενοικίαση ενός μέσου διαμερίσματος 1-2 υπνοδωματίων, ενώ οι εργαζόμενοι σε άλλες δώδεκα χώρες δαπανούν το ένα τρίτο ή και περισσότερο.

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε ισχυρή πίεση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προτείνοντας λύσεις για αξιοπρεπή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση.