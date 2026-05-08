Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καλοκαιρινό σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και σκόνη στην ατμόσφαιρα - Αναλυτικά η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κυρίως αίθριος ο καιρός το επόμενο τριήμερο – Στους 28 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος με τάση περαιτέρω ανόδου από το Σάββατο.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Tags

ΚΑΙΡΟΣσαββατοκύριακοΚΑΛΟΚΑΙΡΙΣΚΟΝΗΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα