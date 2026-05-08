Ακυρώθηκε η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στη Ριζοελιά με παρέμβαση του ΠτΔ – Δεν συζητείται τερματισμός των θανατώσεων, ξεκαθάρισε η Υπουργός Γεωργίας

Σε αναστολή της προγραμματισμένης για σήμερα κινητοποίησής τους προχωρά η ομάδα «Η φωνή των κτηνοτρόφων», μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου και την ανταπόκριση από μέλη της ομάδας, στα πρόσωπα των οποίων διαφάνηκε η σύνεση, η σοβαρότητα και η νηφαλιότητα.

Μετά από μια ημέρα έντονων διαβουλεύσεων ανάμεσα σε εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, του Προεδρικού, του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε να αφιερωθεί χρόνος μίας εβδομάδας σε συζητήσεις, προκειμένου να εξεταστούν ενδελεχώς τα αιτήματα του κλάδου. Οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι συζήτησαν επίσης και με τις αγροτικές οργανώσεις.

Πάντως καταλυτική, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον πρόεδρο της ομάδας κτηνοτρόφων, Νεόφυτο Νεοφύτου γύρω στις 22.00 χθες βράδυ.

Δεν συζητείται τερματισμός θανατώσεων, ξεκαθάρισε η Υπουργός

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δρομολογείται συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας με την ομάδα «Φωνή των Κτηνοτρόφων». Στη συνάντηση θα δώσουν το παρών τους οι οργανωμένες αγροτικές οργανώσεις, προκειμένου να συζητηθούν στην ολότητά τους τα προβλήματα του κλάδου.

Παρά τη συμφωνία για διάλογο, η Υπουργός Γεωργίας ξεκαθάρισε στον πρόεδρο της ομάδας των κτηνοτρόφων, ότι δεν πρόκειται να συζητηθεί η άρση του μέτρου για τη καθολική θανάτωση των ζώων σε μονάδες που έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό. Για την κυβέρνηση, το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και προστασίας της κτηνοτροφίας στο σύνολό της. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέκκλιση από τα πρωτόκολλα.

«Για πρώτη φορά βλέπουμε διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες»

Από την πλευρά της ο ομάδα των κτηνοτρόφων ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα διαμαρτυρία ακυρώνεται, μετά από πρωτοβουλία του Προεδρικού, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για έναρξη διαβούλευσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. «Μέσα από τη διαδικασία αυτή, μας δόθηκε χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας ώστε να εξεταστούν τα αιτήματα που έχουμε θέσει. Για πρώτη φορά βλέπουμε διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου μας και, γι’ αυτό, αποφασίσαμε να δώσουμε χώρο στον διάλογο και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων. Η αναστολή της διαμαρτυρίας γίνεται με καλή πίστη και με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της κτηνοτροφίας. Παραμένουμε ενωμένοι, σε επαγρύπνηση και θα αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα μας ανάλογα με τις εξελίξεις», προστίθεται.

Μηνύματα από τρεις κατευθύνσεις

Στον απόηχο των προειδοποιήσεων που έστελνε τις προηγούμενες μέρες η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» για «πολύ πιο δυναμικό νέο κύκλο διαμαρτυριών» και για «επ' αόριστον παραμονή» στο σημείο, έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, στάλθηκαν χθες μηνύματα από τρεις κατευθύνσεις. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση θα γινόταν κατά παράβαση των υπουργικών διαταγμάτων για τον αφθώδη πυρετό, που απαγορεύουν «μαζικές δημόσιες συναθροίσεις ιδιοκτητών εκμεταλλεύσεων και εργατών των εκμεταλλεύσεων στην επικράτεια της Δημοκρατίας».

Καταρχάς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Αστυνομία έστειλαν το μήνυμα ότι δεν θα επιτρεπόταν για δεύτερη φορά ο εκτροχιασμός μίας κινητοποίησης, όπως έγινε στις 23 Απριλίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος, να ταλαιπωρηθούν πολίτες και να αλλάξουν οι αρχικοί σχεδιασμοί για τις μεταφορές των Ευρωπαίων ηγετών στην Αγία Νάπα, για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη σύσκεψη με αποκλειστικό θέμα την κινητοποίηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, και του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη. Ο υπουργός, ο οποίος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τους αστυνομικούς χειρισμούς στην προηγούμενη διαμαρτυρία, αυτή τη φορά φρόντισε να ενημερωθεί για το πώς θα εφαρμοστεί η πολιτική απόφαση να μην επιτραπεί έστω το μερικό κλείσιμο του κόμβου Ριζοελιάς.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, διεμήνυσε ότι «ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων» και ότι το μεγαλύτερο «ευχαριστώ» ανήκει σε «εκείνους τους κτηνοτρόφους που, παρά τις δυσκολίες, τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, συνεργάζονται και παλεύουν καθημερινά για μια πιο σύγχρονη, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική κυπριακή κτηνοτροφία». Ήταν δημόσιες τοποθετήσεις της, όντας πλαισιωμένη από τα ικανοποιημένα πρόσωπα των εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων, μετά την ανακοίνωση της σειράς μέτρων αποζημίωσης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, οι οποίες έφτασαν τα 35,6 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, υπουργείο και αγροτικές οργανώσεις συμφώνησαν αυξημένες αποζημιώσεις έως €420 ανά αιγοπρόβατο και €2.500 ανά βοοειδές.

Την ίδια ώρα οι οργανωμένες αγροτικές οργανώσεις επέλεξαν τον επίτιμο πρόεδρο της ΠΕΚ, Μιχάλη Λύτρα, για να καλέσει την ομάδα κτηνοτρόφων να μην προχωρήσει «σε οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις αχρείαστες, αφενός μεν για να μην ταλαιπωρούνται, αφετέρου να μην μεταδίδουμε τον ιό από τις μολυσμένες περιοχές στις αμόλυντες περιοχές και να προχωρήσουμε όλοι με σύνεση, με σοβαρότητα, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όχι μόνο των αποζημιώσεων αλλά και της ανάκαμψης της κτηνοτροφίας μας, την οποία θεωρούμε απαραίτητο πρωτογενή τομέα της παραγωγής».

Αποζημιώσεις €35,6 εκατ.

Αυξημένες αποζημιώσεις έως €420 ανά αιγοπρόβατο και €2.500 ανά βοοειδές συμφώνησαν χθες υπουργείο και αγροτικές οργανώσεις. Επίσης αποφασίστηκαν η κάλυψη απώλειας εισοδήματος, μέτρα στήριξης και σχέδιο επαναδραστηριοποίησης συνολικού ύψους €35,6 εκατ. Η προκαταβολή θα δίνεται πλέον σε όλους τους πληγέντες, ανεξαρτήτως αριθμού ζώων, γεγονός που θα επισπεύσει τις πληρωμές.

Ειδικότερα η κυβέρνηση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, άμεση καταβολή αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε σε όλους τους πληγέντες. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχικές τιμές της τριμελούς επιτροπής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κρίθηκαν ως χαμηλές σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς και τις ανάγκες των μονάδων. Για αυτό και, μετά από στοιχεία που προσκόμισαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις, έγινε αναθεώρηση της μεθοδολογίας και του ύψους των αποζημιώσεων. Για τα αιγοπρόβατα, από €43–€178, η αποζημίωση αυξάνεται σε €47–€420 για ζώα υψηλής γενετικής αξίας. Για τα βοοειδή, από €150–€1.500, αυξάνεται έως και €2.500, ανάλογα με την κατηγορία και την παραγωγικότητα.

Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λαμβάνουν στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, μέχρι οι μονάδες τους να επανέλθουν πλήρως στην παραγωγή. Επίσης θα υπάρχει κάλυψη του κόστους της σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης, για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.