Στα €354 εκατ. τα νέα στεγαστικά δάνεια το τρίμηνο 2026

Σημαντική αύξηση που φθάνει το 24,5% σημειώνουν τα νέα στεγαστικά δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026 χωρις η κρίση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει τη ζήτηση, την ίδια ώρα που στα επιχειρηματικά δάνεια καταγράφεται ετήσια μείωση 25%.

Όπως διαφαίνεται από στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που επεξεργάστηκε ο «Π», τα συνολικά νέα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €437 εκατ. από €371 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο τριμήνου από το 2022.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, δείχνουν τη σημαντική κινητικότητα στα τραπεζικά δάνεια όσον αφορά την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων. Τα νέα στεγαστικά δάνεια έφθασαν τα €353,6 εκατ. από €284,1 εκατ. το τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το τρίμηνο του 2022 όταν ανήλθαν στα €437,5 εκατ.

Αναφορικά με τα νέα καταναλωτικά δάνεια, μειώθηκαν σε €63,6 εκατ. από €67,3 εκατ. πέρσι

Τα καθαρά νέα δάνεια περιλαμβάνουν τις νέες συμβάσεις δανείων.

Μεγάλη μείωση στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τα νέα δάνεια υποχώρησαν το τρίμηνο του 2026 στα €635 εκατ. έπειτα από το ρεκόρ €851 εκατ. που καταγράφηκε το περσινό τρίμηνο.

Τα νέα δάνεια μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €142,3, εκατ. από €120,4 εκατ. πέρσι ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια άνω των €1 εκατ. μειώθηκαν σημαντικά στα €492,3 εκατ. από €730,8 εκατ.

Το τρίμηνο του 2026, τα συνολικά νέα δάνεια παρουσιάζουν ετήσια μείωση 12,3% και ανέρχονται σε €1,1 δισ. από €1,2 δισ.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυρά μειώθηκαν το τρίμηνο του 2026 στα €133,6 εκατ. από €210,9 εκατ. πέρσι και στις επιχειρήσεις στα €456,4 εκατ. από €487,3 εκατ.

Μάρτιος

Τον Μάρτιο του 2026 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €495,3 εκατ., (από σύνολο €730,4 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €328,7 εκατ. (από σύνολο €435,1 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €142,8 εκατ. (από σύνολο €189,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €115,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €151,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €24,6 εκατ. (από σύνολο €26 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €20,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €21,1 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €54,7 εκατ. (από σύνολο €72,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €47,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €60,4 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €266,9 εκατ. (από σύνολο €436,3 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €137,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €191,6 εκατ. νέων δανείων).