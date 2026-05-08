Σταθερός στο 1,6% ο δείκτης ΜΕΔ τραπεζών

Σταθερό παραμένει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα

Η Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 28 Φεβρουαρίου 2026.

Στo τέλος Φεβρουαρίου 2026, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, παρέμεινε αμετάβλητος σε 1,6%, σε σύγκριση με το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,4% στο τέλος Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με 62,2% τέλος Ιανουαρίου 2026.

Tο υπόλοιπο των συνολικών χορηγήσεων που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανήλθε στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 σε €0,8 δισ., εκ των οποίων δάνεια ύψους €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.